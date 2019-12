La ONU pide presionar a gobiernos para abordar el cambio climático

Con la finalidad de que se articulen políticas que apoyen los esfuerzos del sector privado para abordar el cambio climático, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, hizo un llamado a los líderes empresariales y a la sociedad civil para presionar a los gobiernos.

Durante la reunión de alto nivel sobre el Cuidado del Clima que se realiza en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), Guterres destacó que los líderes empresariales están haciendo su parte para combatir el cambio climático.

"Me encuentro con más y más líderes empresariales que se quejan de que no pueden hacer más porque los gobiernos no les permitirán hacerlo, debido al entorno que todavía se crea en los marcos burocráticos, administrativos, reguladores de impuestos y otros que están bajo el control del gobierno", manifestó.

Resaltó el papel de la plataforma de la ONU para el liderazgo empresarial sobre cambio climático "Caring for Climate" moviliza a los líderes empresariales para implementar y recomendar soluciones, así como políticas relacionadas con el tema medioambiental.

Expresó que ante la problemática actual que pone en peligro la vida en la Tierra se requieren más acciones colectivas por parte de los gobiernos, regiones, ciudades, empresas y la sociedad civil.

"Necesitamos urgentemente que más empresas se alejen de los combustibles fósiles para unirse a la ciencia y tomar acciones climáticas rápidas y ambiciosas en todas las operaciones y cadenas de valor", subrayó.

Guterres explicó que por "ciencia" se refiere al objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados establecido en el Acuerdo de París de 2015.