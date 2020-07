La oposición canadiense pide que la Policía investigue a Trudeau por fraude

TORONTO, Canadá (EFE).- El principal partido de la oposición canadiense solicitó este viernes que la Policía investigue al primer ministro del país, Justin Trudeau, tras saberse que familiares del político recibieron centenares de miles de dólares de una organización a la que el Gobierno de Canadá concedió la gestión de un programa de 900 millones de dólares canadienses (662 millones de dólares estadounidenses).



La madre, el hermano y la esposa de Trudeau han recibido en los últimos años alrededor de 300 mil dólares canadienses (220 mil 711 dólares estadounidenses) por su participación en eventos de WE Charity, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en desarrollo y juventud, según la denuncia.

También hoy se supo que familiares del ministro de Finanzas de Trudeau, Bill Morneau, tienen vínculos con WE Charity.

Pero ni Trudeau ni Morneau se recusaron cuando el Gobierno canadiense discutió y aprobó conceder a WE Charity la gestión de un programa de 900 millones de dólares canadienses que permite a miles de estudiantes obtener voluntariados renumerados.

Antes de que se supiera la relación de los familiares de Trudeau con WE Charity, el comisionado de Ética del Parlamento canadiense, Mario Dion, lanzó una investigación por posible violación de la ley de conflictos de intereses por la relación del primer ministro con la organización.

Esta investigación es la tercera que el comisionado de Ética lanza contra Trudeau desde que el político del Partido Liberal llegó al poder en noviembre de 2015.

Las dos anteriores investigaciones, sobre un viaje de la familia Trudeau a la isla privada del Aga Khan y las presiones ejercidas por el primer ministro para favorecer a la constructora SNC-Lavalin, concluyeron que el gobernante había violado la normativa.

Después de que el comisionado de Ética anunciara el inicio de la tercera investigación, el Gobierno canadiense anunció la cancelación del contrato a WE Charity, que fue adjudicado sin competición, aunque inicialmente había defendido la decisión porque la organización era la única capacitada para gestionar el programa.

El diputado conservador Pierre Poilievre, acusó hoy a Trudeau durante una rueda de prensa de haber cometido un delito penal.

"No es sólo un conflicto de intereses. Es mucho más grave. Tenemos un primer ministro que ha utilizado su poder para beneficiar a una organización con la que él y su familia están relacionados", dijo Poilievre.

WE Charity es una organización creada por Craig Kielburger, un canadiense que cuando tenía 12 años empezó a defender los derechos humanos de niños en los países en desarrollo a través de la organización "Kids Can Free the Children" ("Los niños pueden liberar a los niños") y cuyo nombre ha sido señalado en varias ocasiones como un serio candidato al Premio Nobel de la Paz.