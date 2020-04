La oposición de Venezuela dice que Maduro miente sobre los test del COVID-19

CARACAS, Venezuela (EFE).- El diputado opositor José Manuel Olivares dijo este sábado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "miente" en relación a las pruebas realizadas en el país para detectar los casos de COVID-19, que actualmente cuenta con 153 contagiados y 5 fallecidos.



"Nicolás Maduro miente y las mentiras le van a costar la vida a los venezolanos por no tener información real de lo que ocurre. Miente en el número de pruebas hechas (de COVID-19) y pone en riesgo la vida de los venezolanos", dijo Olivares en una rueda de prensa hecha de modo telemático.

Olivares, quien además es médico, dijo que Venezuela es uno de los países que menos test ha hecho en todo el mundo y que es necesario "masificar las pruebas" ya que, a su juicio, es "la única manera de entender el comportamiento de la enfermedad".

"Si es verdad que hay un millón de pruebas, debería haber más pruebas hechas y tendríamos más casos positivos. En base a eso se hace la proyección a futuro", remarcó.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodriguez, anunció la semana pasada la llegada desde China de medio millón de kits para pruebas rápidas del nuevo coronavirus, que se suman a otra donación previa del país asiático.

La estimación de Olivares es que haya actualmente una "tasa de ataque" del 10 % en el país, es decir, "siendo conservadores, en esta fase habrá 3 millones de venezolanos con la enfermedad".

El legislador, quien precisó que entre los asintomáticos y los que podrían requerir algún tipo de atención, que estima serán 400.000 personas, determinó que el pico de contagio podría llegar en dos semanas.

MATERIAL DE CITGO

"En nuestro país no existe la capacidad instalada de atención. En un sistema de salud (el venezolano) donde no hay capacidad, no hay medicamentos", señaló Olivares.

Y dio algunos datos al respecto: "Un 70% de los hospitales no tienen agua todos los días para lavarse las manos, el 60% no tienen jabón, no hay mascarillas, mucho menos los coverface (protectores) para intubaciones y cosas que requieran en la terapia intensiva. Aunque Maduro diga que hay 11,000 camas, una cama de terapia intensiva no es un colchón, requiere de mucho más".

El diputado recordó, tal y como ya había anunciado el líder opositor Juan Guaidó, que se ha aprobado un presupuesto de 9 millones de dólares para la compra de material médico a través de CITGO (filial de PDVSA con sede en Estados Unidos), aunque no detalló como se harán esas compras ni como llegarán a Venezuela.

SIN GASOLINA

A la falta de material sanitario, Olivares sumó la escasez de gasolina y remarcó que el 62 % de los equipos de salud (médicos, enfermeros y demás) no ha podido acudir al hospital por no tener combustible para desplazarse y que alrededor del 70% pasa una media de 8 a 20 horas para poder repostar.

"Si no se garantiza el acceso a gasolina a la gente más imprescindible, ¿a dónde estamos caminando?", se preguntó.

La escasez de gasolina, habitual en diversas zonas del país, se ha instalado ya en Caracas, donde las colas para repostar son kilométricas, según pudo constatar Efe.

Este viernes, el vicepresidente de Economía de Venezuela, Tareck El Aissami, anunció la activación de un plan especial para el suministro de combustible para atender a los sectores prioritarios durante la cuarentena y culpó "al bloqueo de EE.UU." de la falta de insumos para producir gasolina.