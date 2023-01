“La presidenta no va a renunciar”

Lima, Perú.- El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, aseguró este jueves que la presidenta Dina Boluarte “no va a renunciar” ante las protestas antigubernamentales que exigen su dimisión y que han dejado casi medio centenar de personas fallecidas desde que estallaron en diciembre pasado.

“La señora presidenta no va a renunciar. No porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance”, declaró Otárola en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El primer ministro agregó que “dejar la Presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno”. “Y eso no va a ocurrir”, sentenció.

Tras hacer un llamado a la ciudadanía a “confiar en la democracia, en el Estado de derecho y en su Policía y Fuerzas Armadas”, Otárola dijo que está en manos del Congreso “la salida constitucional a la crisis”, en alusión al proyecto de ley para adelantar las elecciones para abril de 2024, una iniciativa que presentó el Gobierno de Boluarte ante los reiterados reclamos ciudadanos.

Las protestas ciudadanas, que se reiniciaron el 4 de enero, exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento, adelanto de elecciones para 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.

El país vivió el último lunes la jornada de protestas más mortífera, en Juliaca, en la región de Puno, fallecieron 17 manifestantes en enfrentamientos con fuerzas el orden cerca del aeropuerto.

Sobre los fallecidos en las protestas, que suman 49 a nivel nacional, Otárola justificó que la Policía “hizo el uso legítimo de la fuerza que el Estado está obligado para proteger la vida y la integridad de los peruanos”.