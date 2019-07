La retórica de Trump acelera el declive de libertad de prensa,advierte Amal Clooney

Clooney intervino hoy en calidad de representante especial del ministerio británico de Asuntos Exteriores en la conferencia global que se celebra sobre libertad de prensa en la capital británica y que reúne a políticos, diplomáticos y periodistas, entre otros.



La reputada letrada, defensora de los derechos humanos y casada con el conocido actor de Hollywood George Clooney, advirtió de que Trump, con su lenguaje al hablar de los medios, genera una hostilidad hacia los periodistas que socava la democracia.



"Si no le damos la vuelta a la situación, la democracia no sobrevivirá", alertó.



Según subrayó, "el declive global en la libertad de prensa está siendo acelerado por la retórica que emplea el líder de la democracia más poderosa del mundo (Donald Trump)" y esta situación "no se revertirá sin que haya un sólido liderazgo por parte del resto".



Clooney también aludió al brutal asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Turquía el pasado 2 de octubre, al argumentar que el sistema internacional "está roto".



"Está tan roto que tenemos niveles récord de periodistas encarcelados y asesinados", dijo la abogada, que puso como ejemplo "que gente como Jamal Khashoggi puede ser asesinada en tierra extranjera sin que haya ninguna investigación coordinada, ningún juicio abierto o responsabilidad efectiva".



Clooney empleó su comparecencia para instar al Gobierno del Reino Unido a que adopte más medidas a fin de erradicar el problema que plantea la represión de los medios en el mundo.



Por su parte, el titular de Exteriores británico, Jeremy Hunt, y uno de los candidatos a reemplazar a la primera ministra, Theresa May, anunció planes para proteger a periodistas tanto a nivel nacional como internacional.