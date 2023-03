La ultraderecha no logra apoyo para tumbar al Gobierno de izquierda en España

MADRID (EFE).- El debate de la moción de censura de la ultraderecha contra el Gobierno de izquierda en España evidenció este martes su falta de apoyos para prosperar, en su intento en solitario de adelantar las elecciones.



La moción presentada por el partido de extrema derecha Vox, con el veterano economista Ramón Tamames, de 89 años y con un pasado comunista, como candidato independiente a presidente del Gobierno, pues no milita en esta formación, derivó en un intenso intercambio de críticas sobre el modelo de país que defiende el Ejecutivo de coalición frente a la ultraderecha.

Pese a reiterar su oferta a los conservadores del Partido Popular, que lideran la oposición, para derribar al Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez, el debate parlamentario confirmó la soledad de la extrema derecha en su interés de adelantar las elecciones generales en España, previstas para final de año.

Sánchez reprochó a los conservadores que se vayan a abstener en vez de votar en contra cuando el jueves se vote la moción, para no distanciarse demasiado de la extrema derecha por si necesitan su apoyo para gobernar tras esas elecciones.

Aunque a su juicio ambas formaciones comparten una visión de país que devolvería a España al pasado, frente a los avances sociales de los que hace gala el Ejecutivo progresista que integran el partido socialista PSOE y la formación de izquierda Unidas Podemos.

Negacionismo ante problemas como la crisis climática, machismo por su oposición frontal a avances de derechos para las mujeres y xenofobia hacia los inmigrantes fueron algunas de las críticas de Sánchez hacia quienes proponen una moción "estéril" como la que fracasó en 2020, también de la ultraderecha, entonces con el voto en contra de los conservadores.

INTERCAMBIO DE CRÍTICAS

Por su parte, Tamames no se refirió expresamente al adelanto electoral que reclama Vox, para que las generales coincidan con las elecciones municipales y regionales previstas en mayo en España.

Sí coincidió en sus duras críticas al apoyo parlamentario que prestan independentistas catalanes y vascos a Sánchez, a reformas legales del Gobierno en delitos como la malversación que en su opinión benefician a corruptos o una política exterior que sin consultar al Parlamento cambia la postura histórica del país en una cuestión como el Sáhara Occidental, antigua colonia española.

El "peor gobierno en décadas" de España, en palabras del presidente de Vox, Santiago Abascal, con Sánchez como un "producto caducado", cuyo proyecto político está "en descomposición" y es necesario acabar con "esta legislatura del circo".

Abascal ofreció a los conservadores hacer "borrón y cuenta nueva", tras numerosas discrepancias ente ambas formaciones: "Votemos juntos hoy, entendámonos mañana para ofrecer a los españoles una alternativa sólida".

Al debate no asistió el líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, que aunque no podía intervenir por no ser diputado sí podía presenciarlo como invitado al ser senador.

La moción de Vox, tercera fuerza en el Congreso de los Diputados o Cámara baja del Parlamento español, no obtendrá el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara, pues este partido dispone únicamente de 52 de los 350 diputados, lejos de los 176 votos que necesita.

Esta es la sexta moción de censura desde la recuperación de la democracia en 1978 en España, donde solo ha prosperado la liderada en 2018 por Sánchez contra el conservador Mariano Rajoy.

Por primera vez el candidato no es del partido que la presenta, ni la defiende desde la tribuna de oradores, sino desde un escaño, por problemas de movilidad.