Jubilado británico se defiende contra ladrón en lavandería

LONDRES (AP) — Un británico de 84 años, armado solo con un par de pantalones, repelió a un ladrón que intentó robarle y que tenía la mitad de su edad en una lavandería del norte de Inglaterra.

Ron Croker estaba secando su ropa la semana pasada cuando el delincuente enmascarado lo abordó en la lavandería Coin-Op de Maltby en South Yorkshire, que no tenía personal.

En el altercado, captado por una cámara de vigilancia, se ve a ambos forcejeando por el par de jeans que Croker estaba doblando cuando el hombre lo atacó.

Pero el ladrón quería su cartera y Croker no estaba dispuesto a entregarla sin luchar.

Croker empujó al hombre hacia la puerta y le dijo que si volvía, "voy a... matarte", añadiendo un expletivo para enfatizar.

Mientras Croker regresaba a su tarea en la secadora, el hombre intentó atacarlo de nuevo. Croker contraatacó y tiró los pantalones de modo que las piernas parecían golpear al ladrón, quien finalmente se retiró.

"He tenido peleas y escaramuzas cuando era más joven, pero cuando él venía hacia mí pensé que no podía retroceder", le dijo el ex capataz de construcción al Times de Londres. "No había nadie allí para ayudarme. Era él o yo y gané".

La Policía de South Yorkshire informó que detuvieron a un hombre de 42 años y lo acusaron de intento de robo por el incidente del 7 de enero.