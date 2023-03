Las conquistas de las panameñas: de solo maestras al primer mundial de fútbol

Ciudad de Panamá, 8 mar (EFE).- Centenares de activistas, trabajadoras y profesionales panameñas marcharon este miércoles en la capital de Panamá para denunciar la violencia machista y reclamar una vida digna, libre y con derecho a la seguridad social, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Diversos colectivos, organizaciones de activistas, sindicalistas y mujeres independientes partieron en una caminata pacífica desde el céntrico Parque Porras hacia el Mirador del paseo turístico de la Cinta Costera, donde realizaron un mitin y leyeron el denominado "Manifiesto Feminista", que recoge sus reivindicaciones.

A la marcha, una de las más nutrida de los últimos años en el Día Internacional de la Mujer, asistieron más de 1,000 personas, según estimaciones de las participantes.

La manifestación fue ambientada con pancartas en las que se podían leer reclamos feministas, como "mi cuerpo no quiere tu opinión, quiere sus derechos", "Menstruar sigue siendo caro y desigual" y "Libre acceso a la esterilización", entre otros, así como por los tambores y cantos de una "Batucada Feminista" de mujeres artistas y artesanas.

"En Panamá, el movimiento feminista ha convocado a expresar nuestro rechazo al patriarcado capitalista que en estos momentos está haciendo campañas, que desmedran los logros alcanzados de las mujeres", dijo a Briseida Barrantes, presidenta del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá.

Estas campañas, según afirmó Barrantes, van dirigidas de manera específica a un "fundamentalismo (patriarcal) con el que se busca obstaculizar que las mujeres trabajadoras tengan el derecho al trabajo, a la salud sexual y reproductiva, o desconocer los logros que hemos tenido hasta el momento".

Por ello, afirmó Barrantes, "hoy venimos a reivindicar todos esos logros para que no se echen para atrás", aunque recordó que a pesar de que las mujeres siempre han estado presentes y han sido protagonistas en muchas actividades en todos los campos y aspectos de la vida, "el problema fundamental es que han sido invisibilizadas".

En concordancia con lo afirmado por Barrantes, el Manifiesto Feminista plantea que "hoy, más que nunca, como mujeres diversas que somos, se hace necesario luchar para abolir el sistema patriarcal, capitalista, racista, colonialista, capacitista, homofóbico, transexcluyente y extractivista que nos oprimió y nos continúa oprimiendo", y consideran "urgente denunciar y luchar contra todos los tipos de discriminaciones y violencias en todas sus expresiones".

"Que nuestro grito se escuche desde Darién y Guna Yala, hasta Chiriquí y Bocas del Toro: No más violencia. No más opresión. No más explotación. Ni una víctima más. No más violaciones a nuestros derechos humanos, no más atentados contra nuestra dignidad y nuestras vidas", se destaca en el documento que cita datos oficiales de femicidios, denuncias de violencia doméstica y violaciones.