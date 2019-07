Las diez fechas claves en el caso Vincent Lambert

Vincent Lambert, el tetrapléjico francés que se encontraba en estado vegetativo desde 2008, falleció este jueves en París tras once años de intensa batalla judicial entre miembros de la familia y un sonado debate social sobre la muerte digna.



Su fallecimiento se confirmó por la mañana, nueve días después de que el equipo médico le retirara la alimentación e hidratación artificiales que lo mantenían con vida.



Estas son las fechas claves del caso:



- 29 septiembre de 2008: Vincent Lambert, un enfermero de 32 años, se queda tetrapléjico y en estado vegetativo tras sufrir un accidente de tráfico.



- 2011: Tras una revisión profunda, los médicos diagnostican un estado de conciencia mínima sin esperanza de mejora.



- Mayo de 2013: El caso salta a los medios cuando el Tribunal Administrativo de Châlons-en-Champagne ordena al equipo médico del Hospital de Reims, tras recibir una denuncia de la madre del paciente, dar marcha atrás en el cese de la alimentación e hidratación que se había iniciado un mes antes con el acuerdo expreso de la mujer de Vincent y madre de su hija, Rachel Lambert.



La familia queda claramente dividida entre, de una parte, los padres, fervientes católicos próximos a un movimiento integrista, una hermana y un hermanastro, opuestos a suspender los cuidados. Por otro lado, su mujer y sus otros seis hermanos y uno de sus sobrinos, que piden el cese del tratamiento. Una de sus hermanas, Marie, declara que Lambert había manifestado claramente su deseo de no continuar con vida en un caso similar.



- Enero de 2014: El Hospital de Reims frena de nuevo los cuidados al paciente amparándose en la Ley Leonetti contra el ensañamiento terapéutico. Los padres y dos de sus nueve hermanos acuden de nuevo al Tribunal Administrativo de Châlons-en-Champagne que vuelve a vetar la decisión del centro médico. Rachel Lambert contesta la sentencia ante el Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa de Francia.



- Primavera 2014: A petición del Consejo de Estado, una comisión de expertos analiza el estado de salud de Lambert y llega a la conclusión de que sus lesiones cerebrales son irreversibles.



El Consejo de Estado autoriza la decisión de los médicos pero los padres acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que pide tiempo para poder estudiar de nuevo el caso.



- Junio de 2015: El TEDH coincide en su decisión con el Consejo de Estado y avala la desconexión de los aparatos que mantienen a Lambert con vida de forma artificial. Los padres piden, sin éxito, que el paciente sea transferido a una unidad especializada de Estrasburgo, y denuncian al equipo médico que se ocupa de su hijo.



Los médicos deciden entonces esperar la decisión del Tribunal de Reims sobre el fin de los tratamientos. En enero de 2017, la Justicia rechaza la demanda pues entiende que solo la tutora de Lambert, su mujer, podría denunciar un abandono del paciente por parte de los médicos.



- Noviembre de 2018: El Tribunal Administrativo de Châlons-en-Champagne solicita un nuevo examen de expertos médicos que reiteran "el estado vegetativo crónico e irreversible" del paciente "sin acceso posible a la conciencia".



- Enero de 2019: La justicia valida la decisión del Hospital de Reims por tercera vez y el Tribunal Administrativo de Châlons-en-Champagne confirma que el ensañamiento médico no es razonable.



- Mayo de 2019: El equipo médico de Lambert anuncia de nuevo el fin del tratamiento, decisión anulada por el Tribunal de Apelación de París-



- Julio de 2019: El médico de Lambert, Vincent Sanchez, inicia el proceso para retirarle la alimentación e hidratación artificiales después de que el Tribunal Supremo de Francia reabriera la vía para detener el tratamiento. Los padres anuncian que no contestarán esta decisión. El 11 de julio el sobrino de Lambert, François, confirma la muerte de su tío en el Hospital de Reims.