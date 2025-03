Las frases de la discusión entre Trump y Zelensky

Durante discusión entre el presidente de EU, Donald Trump y el de Ucrania, Volodimir Zelensky, ocurrida esta tarde en la Casa Blanca, y en la que también se vio involucrado el vicepresidente JD Vance, se expidieron frases importantes sobre la guerra en Ucrania y la participación de Estados Unidos, logrando un ambiente de tensión frente a periodistas.

Aquí te presentamos las frases más contundentes de los tres involucrados durante la pelea:

-"Deberían agradecerle al presidente por intentar poner fin a este conflicto", dijo Vance a Zelensky luego que el presidente ucraniano mencionara la ruptura del alto el fuego.

-"¿Y usted cree que es respetuoso venir a la Oficina Oval de EU y atacar a la administración que está tratando de evitar la destrucción de su país"?: continuó Vance.

-"No están en una buena posición. No tienen las cartas en este momento. Con nosotros, empiezan a tener cartas": Trump a Zelensky, destacando la dependencia de Ucrania de la ayuda estadounidense.

-"Lo que hace que Estados Unidos sea un buen país es que Estados Unidos recurra a la diplomacia. Eso es lo que está haciendo el presidente Trump": Vance, destacando la estrategia de Trump para abordar el conflicto en Ucrania.

-"Tienen que estar más agradecidos porque déjenme decirles que no tienen las cartas. Con nosotros, tienen las cartas, pero sin nosotros, no tienen ninguna carta": Trump sobre las condiciones de detener el fuego.

-"En primer lugar, durante la guerra, todo el mundo tiene problemas, incluso ustedes. Pero tienen un océano hermoso y ahora no lo sienten. Pero lo sentirán en el futuro": Zelensky a Trump, advirtiendo sobre las posibles consecuencias a largo plazo de la guerra.

-"No nos digan lo que vamos a sentir. Estamos tratando de resolver un problema": Trump a Zelensky, rechazando las advertencias del presidente ucraniano.

-"El problema es que te he dado poder... para que seas un tipo duro, y no creo que lo serías sin Estados Unidos": Trump a Zelensky, destacando la influencia estadounidense en la posición de Ucrania en el conflicto.

-"O vas a hacer un trato o nos vamos. Y si nos vamos, lucharás. No creo que vaya a ser bonito, pero lucharás": Trump a Zelensky, presentando un ultimátum para que Ucrania acepte un acuerdo de paz.

-"Pero no tienes las cartas. Pero una vez que firmemos ese trato, estarás en una posición mucho mejor": Trump a Zelensky, enfatizando la ventaja que obtendría Ucrania al aceptar un acuerdo de paz.

-"Están jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que están haciendo es una gran falta de respeto hacia el país, hacia este país que los ha respaldado mucho más de lo que mucha gente dijo que debería haberlo hecho": Trump a Zelensky sobre la guerra en Ucrania.