Las noticias más recientes de la guerra entre Israel y Hamas

El presidente estadounidense Joe Biden viajó a Israel para tratar de evitar que la guerra entre Israel y Hamas derive en un conflicto más amplio y para impulsar el envío de ayuda humanitaria a los palestinos.

La visita de Biden se dio luego de reportes de que cientos de personas murieron en una explosión en un hospital de la Franja de Gaza. El grupo palestino Hamas atribuyó el hecho a un bombardeo israelí, mientras que Israel dice que fue un cohete de otro grupo palestino que erró.

El Ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamas, dijo el miércoles que 3,478 palestinos han muerto y más 12 mil han quedado heridos en los últimos 11 días.

En Israel, más de 1,400 personas han muerto y por lo menos 199 fueron secuestrados por Hamas y llevadas a Gaza, según autoridades israelíes.

A continuación los sucesos más relevantes sobre la actual guerra en Gaza:

___

MOHAMED SALAH, ASTRO DEL LIVERPOOL Y DE LA SELECCIÓN DE EGIPTO, PIDE PONER FIN AL DERRAMAMIENTO DE SANGRE

EL CAIRO — El futbolista egipcio Mohamed Salah, uno de los deportistas árabes más reconocidos, hizo un llamado a los gobernantes de todo el mundo a "unirse y evitar más muertes de todas las almas inocentes" y a entregar ayuda humanitaria urgente para la población de Gaza.

"Ha habido demasiada violencia y demasiado desconsuelo y brutalidad", dijo el delantero del Liverpool en un video de poco menos de un minuto de duración. "Es insoportable presenciar la escalada de las últimas semanas. Todas las vidas son sagradas y se deben proteger. Se tiene que poner fin a la masacre. Se está destruyendo a familias".

"Se debe permitir de inmediato" la entrega de ayuda a Gaza, añadió. "La gente está en condiciones terribles".

Se trata de las primeras declaraciones de Salah sobre la guerra entre Israel y Hamas, después de que algunos hinchas árabes lo criticaron por guardar silencio.

Funcionarios informaron el miércoles que la ayuda a Gaza comenzará a fluir en los próximos días.

___

BOMBARDEO MATA A 7 NIÑOS PEQUEÑOS EN GAZA



KHAN YOUNIS, Franja de Gaza - Residentes y médicos de esta ciudad del sur de Gaza afirmaron que un ataque aéreo contra una vivienda mató a siete niños pequeños.

La noticia se difundió rápidamente en las redes sociales, y las espeluznantes imágenes de niños pequeños muertos y ensangrentados alineados uno junto a otro en una camilla de hospital despertaron la indignación en Gaza y Cisjordania.

Vendados y cubiertos de polvo, los cadáveres fueron trasladados al Hospital Europeo de Gaza, en Khan Younis, junto con los de otros tres miembros de la familia Bakri. Los fotógrafos se agolparon en la sala de operaciones mientras las mujeres se cubrían los ojos y los médicos lloraban.

"Esto es una masacre", dijo el director del hospital, el doctor Yousef Al-Akkad, con la voz entrecortada. "Que el mundo lo vea, son sólo niños".

Los médicos locales también confirmaron que los niños murieron en un ataque y dijeron que el de la familia Bakri era sólo uno de los muchos casos de este tipo ocurridos el miércoles.

No hubo comentarios del ejército israelí por el momento.

CANCILLER EGIPCIO CONFIRMA ACUERDO SOBRE AYUDA A GAZA



EL CAIRO — El ministro de exteriores egipcio confirmó el acuerdo entre Egipto, Israel y organizaciones internacionales para permitir la entrada de asistencia humanitaria a la Franja de Gaza por el cruce de Rafah.

En una entrevista con Al-Arabiya, el canciller Sameh Shoukry dijo que esperaba que la ayuda entre pronto a la franja, pero no ofreció un cronograma. Indicó que Egipto trabajará bajo "la supervisión de Naciones Unidas y en coordinación con las ramas egipcia y palestina de la Cruz Roja".

Cuando se le preguntó si se le permitirá a ciudadanos extranjeros salir de Gaza, Shoukry fue más cauteloso, respondiendo: "Tan pronto el cruce (de Rafah) esté operando normalmente y la instalación allí haya sido reparada". Las autoridades egipcias dicen que el cruce de Rafah ha sido dañado en cuatro bombardeos israelíes.

HAMAS RECHAZA ASEVERACIÓN DE QUE ISRAEL NO ESTUVO DETRÁS DE ESTALLIDO EN HOSPITAL



BEIRUT — Hamas está rechazando las aseveraciones israelíes de que otro grupo palestino fue el responsable de la enorme explosión que mató a cientos de personas en un hospital en Ciudad Gaza.

En un comunicado el miércoles, Hamas dijo que en los días previos al estallido el martes en el Hospital Al-Ahli, las autoridades israelíes enviaron amenazas a varios hospitales de la Franja de Gaza diciéndoles que evacúen o "serán responsables de lo que suceda".

Hamas sostiene que las fuerzas israelíes han apuntado a varios departamentos de emergencia y ambulancias desde que estalló la violencia, añadiendo que los militares israelíes contactaron a 21 hospitales incluyendo Al-Ahli, exigiendo que evacúen "inmediatamente porque están ubicados en el área de operaciones" del ejército israelí.

Hay versiones contradictorias sobre quién fue el responsable de la explosión. Hamas inmediatamente culpó a un bombardeo israelí. Israel lo negó y publicó una serie de contenidos, incluyendo audios y videos, para decir que se trató de un cohete de otro grupo, la Yihad Islámica, que erró en su blanco. Yihad Islámica rechaza la acusación.

The Associated Press no ha verificado de manera independiente ninguna de las afirmaciones o evidencias entregadas por las partes.

HAY UNAS 3.000 TONELADAS DE AYUDA PARA SER ENTREGADAS A GAZA



GINEBRA - La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés) informó el miércoles que tiene alrededor de 3.000 toneladas de ayuda humanitaria listas para ser entregadas a Gaza a través de Egipto.

La OCHA estima que aproximadamente 1 millón de personas son desplazados internos, incluyendo alrededor de 352.000 personas refugiadas en las escuelas de la Agencia de la ONU para refugiados palestinos en el centro y sur de Gaza "en condiciones cada vez más terribles".

Dijo que Gaza "sigue bajo un apagón eléctrico total".

BIDEN DICE QUE EEUU DARÁ $100 MILLONES DE ASISTENCIA A LOS PALESTINOS



TEL AVIV, Israel – Estados Unidos está prometiendo 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a los palestinos que han sido desplazados o que de alguna manera se han visto afectados por el conflicto en Cisjordania y la Franja de Gaza.

El presidente Joe Biden anunció en una nota de prensa el miércoles que la ayuda será enviada por medio de socios de confianza, entre ellos agencias de la ONU y ONG internacionales.

Biden se encuentra en Tel Aviv para expresar su apoyo a Israel tras los ataques del 7 de octubre en que Hamas mató a unas 1.400 personas y secuestró a unas 200. Su anuncio surgió después de que Israel accedió a permitir la entrada de una cantidad limitada de ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto.

"Los civiles no deben ser culpados y no deben sufrir por el espeluznante terrorismo de Hamas", dijo Biden. "Hay que proteger las vidas civiles y llevar asistencia urgentemente a los necesitados".

ISRAEL PERMITE QUE EGIPTO ENTREGUE AYUDA LIMITADA A GAZA



JERUSALÉN – Israel dice que permitirá a Egipto entregar cantidades limitadas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que la decisión fue aprobada el miércoles a la luz de una solicitud del presidente Joe Biden, que estaba de visita.

En un comunicado, el gobierno dijo que "no obstaculizará" las entregas de alimentos, agua y medicinas, siempre y cuando los suministros no lleguen a Hamas.

No estaba claro cuándo comenzaría a llegar la ayuda.

IRÁN ACUSA A EEUU DE COMPLICIDAD EN ATAQUES ISRAELÍES EN GAZA



TEHERÁN – El presidente iraní Ebrahim Raisi declaró el miércoles que Irán tomará represalias contra Israel por sus ataques en la Franja de Gaza, y acusó a Estados Unidos de complicidad.

Ante una multitud de miles de personas en el centro de Teherán, Raisi amenazó con desatar una "venganza severa".

Acusó a Estados Unidos de ser "cómplice" de Israel, diciendo: "las bombas que caen sobre la gente de Gaza te pertenecen a tí".

Aseveró que Irán y otros países musulmanes están dispuestos a defender al pueblo palestino.

MANIFESTACIÓN EN APOYO A PALESTINOS EN LÍBANO



BEIRUT — Cientos de manifestantes propalestinos chocaron con las fuerzas de seguridad libanesas el miércoles en un suburbio de Beirut, cerca de la embajada estadounidense.

Los manifestantes, algunos con banderas palestinas o con las banderas de distintas facciones palestinas, derribaron una muralla y cortaron una barrera de alambre de púas en una calle que conduce a la embajada. La policía antimotines lanzó gas lacrimógeno y disparó cañones de agua contra la multitud. Varios manifestantes fueron heridos.

Entretanto, en otro suburbio al sur de Beirut, Hezbollah organizó una concentración para apoyar a los palestinos y para condenar a Estados Unidos por su apoyo a Israel.

"Ha llegado quizás el momento de que los pueblos de la región se expresen frente a la tiranía norteamericana", dijo un funcionario de Hezbollah, Hashem Safieddine, en un discurso en la concentración.

TURQUÍA DECLARA TRES DÍAS DE DUELO POR VÍCTIMAS DE EXPLOSIÓN EN GAZA



ANKARA – Turquía declaró tres días de duelo nacional por el estallido en un hospital de Gaza que dejó cientos de muertos, informó un funcionario.

El período de luto es reflejo de la solidaridad de Turquía con las víctimas, dijo Omer Celik, vocero del partido del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Celik calificó la explosión como una de las peores masacres en la historia moderna.

La explosión causó enojo en Turquía, donde miles de personas protestaron frente a misiones diplomáticas israelíes en Estambul y Ankara. La policía usó gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.

LARGAS FILAS EN GAZA POR ESCASEZ DE COMBUSTIBLE



JAN YUNIS, Franja de Gaza – La escasez de combustible provocó una enorme cola de automóviles y motocicletas en una gasolinera en Jan Yunis, donde conductores y peatones esperaban poder llenar sus contenedores.

Hombres y niños hicieron fila con jarrones vacíos de plástico, esperando su turno para obtener combustible.

Los palestinos luchan por sobrevivir luego que Israel cortó todos los suministros de alimentos, electricidad, agua y combustible a Gaza en represalia por el ataque lanzado el 7 de octubre por milicianos de Hamas. El combustible ayudaría a encender generadores de electricidad y bombas de agua.

"Todos necesitan combustible para bombear agua en sus casas, para irrigar sus cosechas y para dar agua al ganado, las aves y ovejas", dijo Khalid al-Najjar. "El mundo entero necesita combustible; es algo esencial para nosotros, como la comida".

PROTESTAS EN EGIPTO CONTRA BOMBARDEOS ISRAELÍES



EL CAIRO — Miles de estudiantes marcharon en universidades egipcias para condenar los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. Las demostraciones propalestinas tuvieron lugar en El Cairo, Alejandría y otras ciudades.

Videos colocados en redes sociales mostraban a centenares de manifestantes, en su mayoría estudiantes, en la ciudad de Fayoum, a unos 100 kilómetros (60 millas) de El Cairo, coreando "con nuestras almas, con nuestra sangre, nos sacrificaremos por tí, Al-Aqsa".

Es una referencia a la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes.

La explosión en un hospital el martes en la noche en un hospital de Ciudad Gaza provocó protestas en Marruecos, Túnez y Argelia. El Ministerio de Salud palestino en Gaza, controlado por Hamas, culpó a Israel, mientras que Israel dice que fue un cohete de otro grupo palestino que erró en su blanco.

Docenas de socorristas que esperaban en el lado egipcio del cruce de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza, realizaron un funeral simbólico por los muertos en la explosión del hospital. Con camisas negras, dijeron que harían una sentada hasta que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, según un grupo de derechos humanos local llamado Sinai for Human Rights.



MIEMBROS DE HEZBOLLAH MUERTOS CERCA DE FRONTERA ENTRE LÍBANO E ISRAEL



BEIRUT — Un vocero del Hezbollah dijo que la Cruz Roja libanesa ha recuperado los restos de cuatro miembros de ese grupo guerrillero libanés.

Un fotógrafo de AP vio cuatro bolsas de cadáveres siendo trasladadas de la Cruz Roja libanesa a la Unidad de Salud Islámica de Hezbollah, en el Hospital Hiram, que está cerca de Tiro, una ciudad del sur del Líbano.

El vocero dijo que los cuerpos eran de milicianos que fueron pronunciados muertos el martes. No dio detalles de cómo fallecieron.

Los militares israelíes dijeron el martes que mataron a cuatro milicianos que trataron de entrar desde el Líbano con artefactos explosivos.