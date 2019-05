Las sanciones de EEUU llevan al borde de la pobreza a la nación iraní

TEHERÁN, Irán(EFE).- Las sanciones estadounidenses han llevado al borde de la pobreza a la población iraní, que desde la retirada de Washington del acuerdo nuclear de 2015 es la principal víctima de la grave crisis económica que atraviesa el país.



A diario son tangibles los perjuicios económicos en la vida de los iraníes, que en un principio tuvieron que reducir sus actividades de ocio hasta que hoy en día su máxima preocupación es llegar a fin de mes y poder comprar los productos alimenticios básicos.



La situación económica empezó a empeorar hace justo un año, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que EEUU abandonaba el acuerdo nuclear logrado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias mundiales y volvía a imponer sanciones al país persa.



El primer damnificado fue la moneda nacional, el rial. Sufrió una fuerte devaluación frente al dólar, pasando de cambiarse un dólar por 40 mil riales hasta superar hoy los 150 mil riales.



El director del grupo iraní para el desarrollo del comercio internacional Syndej, Hasan Tayik, explicó a Efe que las sanciones, aplicadas en agosto y noviembre pasados, han tenido un impacto "muy directo y fuerte" en Irán.



"Uno de los principales problemas es la reducción de la capacidad de compra y financiera de la gente, que ha llevado a la población al borde de la pobreza", lamentó.



Tayik también indicó que "la falta de una correcta gestión por parte de los responsables del país" ha profundizado los efectos negativos de las sanciones.



Esta gestión deficiente ha llevado a aceptar "cualquier propuesta o acuerdo, sea venta ilegal o interacciones muy injustas en las exportaciones petroleras y de productos petroquímicos", agregó el empresario, quien auguró un agravamiento de la situación en el futuro.



Las sanciones estadounidenses afectan, entre otros, al sector bancario y petrolero, el talón de Aquiles de Irán, cuya economía depende en buena parte de las exportaciones petroleras.



De hecho, la tensión ha aumentado desde que el pasado mes EEUU decidiera no renovar las exenciones a la compra de crudo otorgadas a ocho países con el objetivo de presionar aún más a Irán.



En respuesta a estas presiones, el presidente iraní, Hasan Rohaní, anunció hoy que su país reduce sus compromisos del acuerdo nuclear y da un plazo de 60 días al resto de firmantes del pacto (Rusia, China, Francia, el Reino unido y Alemania) para que solventen las actuales restricciones a la venta de petróleo y al sistema bancario.



En medio de estos tira y afloja con la comunidad internacional, la población iraní sufre las consecuencias de las sanciones.



El Gran Bazar de Teherán, reconocido como el corazón de la economía del país, está colapsado, con algunas tiendas cerradas y otras en pérdidas.



Hosein, un comerciante de ropa infantil del bazar, explicó a Efe que desde que comenzaron las sanciones el nivel de sus ventas ha caído y que solo en los últimos tres meses se ha reducido un 60 por ciento.



"La gente solo viene y mira, no compra porque no tiene dinero y ya nosotros ni insistimos en que compren porque entendemos que no tienen la capacidad económica para hacerlo", comentó.



Varios ciudadanos consultados por Efe confirmaron que han reducido considerablemente sus compras de pollo y que la carne de vacuno y cordero directamente ha desaparecido de sus mesas.



El precio de todos los alimentos se ha multiplicado y la subida es en ocasiones diaria, mientras que algunos productos esenciales, incluso medicamentos, escasean en el mercado debido a las restricciones a las importaciones causadas por las sanciones.



La escasez ocasional de bienes también se debe a la corrupción interna, al acaparamiento que hacen algunos empresarios y comerciantes a la espera de que los precios aumenten.



Por ello, los problemas económicos han generado una gran desconfianza en la población, que ante cualquier rumor sobre la subida del precio de algún producto acude rauda a adquirirlo.



La semana pasada se formaron por ejemplo largas filas en las gasolineras tras haberse publicado en algunos medios locales que el litro de gasolina iba a aumentar de 10.000 a 25.000 riales.



Aunque esta información fue desmentida, las colas duraron varios días ya que, como dijo a Efe uno de los que aguardaban para repostar, "las autoridades mienten, si dicen que no va a subir significa que va a subir". EFE



