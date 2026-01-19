Legisladores opositores piden "libertad plena" para excarcelados en Venezuela

CARACAS (AP) — Un grupo de legisladores opositores, entre ellos el excandidato presidencial Henrique Capriles, pidió el lunes "libertad plena" para los detenidos por razones políticas que fueron liberados en semanas recientes en Venezuela y exhortó a las autoridades del país sudamericano a seguir con las excarcelaciones.

"Todavía faltan muchos" esperando ser liberados, pero contrario a los que ya están en las calles, las libertades de estos y las nuevas liberaciones "tienen que ser plenas", dijo Capriles en una rueda de prensa, acompañado por los también diputados Antonio Ecarri, Stalin González, Luis Emilio Rondón y Tomás Guanipa.

Luego del audaz ataque militar estadounidense en la madrugada del 3 de enero, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la liberación de venezolanos y extranjeros como un gesto para consolidar la paz y la convivencia en el país. Durante la operación militar estadounidense Nicolás Maduro (2013-2026) fue sacado del poder y capturado junto a la entonces primera dama Cilia Flores.

Capriles afirmó que todavía los legisladores no han tenido a su disposición la lista de los excarcelados.

El proceso de excarcelación enfrenta críticas de familiares y organizaciones civiles que alegan falta de celeridad e información.

Según la organización civil Foro Penal, que monitorea la situación de los presos en Venezuela, hasta el domingo en la noche 143 personas habían sido excarceladas, de las más de 800 que se encontraban detenidos en la última semana de diciembre. Las liberaciones han continuado a cuentagotas, aseguró.

"Las liberaciones tienen que seguir, porque la única manera de poder construir la paz, de la que tanto nos dicen... es que no haya persecución, es que haya libertad", agregó.

El 14 de enero, la presidenta encargada negó que el gobierno haya incumplido el anuncio realizado por su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El miércoles pasado, indicó que "podemos decir que ya van, ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días". Acotó que continuarán las liberaciones.

Las autoridades niegan que existan "presos políticos" y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

Las autoridades no han dado a conocer el nombre ni el número de presos que tienen pensado liberar, lo que ha dejado a grupos defensores de los derechos humanos en busca de pistas e información, provocando una angustiosa espera de sus familiares, muchos de ellos a las puertas de las cárceles.