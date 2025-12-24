Liberarán hutíes a 2,900 prisioneros

EL CAIRO.- El gobierno reconocido internacionalmente de Yemen y los rebeldes hutíes han llegado a un acuerdo para liberar a 2.900 detenidos retenidos durante los 11 años de guerra civil, informaron funcionarios saudíes y hutíes.

El embajador saudí,Mohamed AlJabir indicó en un comunicado en X que el acuerdo se firmó bajo la supervisión de la Oficina del Enviado Especial de la ONU para Yemen y el Comité Internacional de la Cruz Roja, "lo que permitirá que todos los detenidos regresen a sus familias".

"Elogio los esfuerzos de los equipos de negociación de ambas partes que lograron llegar a un entendimiento y concluir este acuerdo, que aborda un problema humanitario y fortalece los esfuerzos para traer calma y generar confianza en Yemen", declaró AlJabir.

Los prisioneros incluirían a ciudadanos saudíes y sudaneses, según Abdelkader al-Murtada, jefe hutí del Comité Nacional para Asuntos de Prisioneros, y Mohamed Abdusalam, portavoz hutí.

Al-Murtada señaló en X que el acuerdo incluye la liberación de yemeníes junto con siete ciudadanos saudíes y 23 sudaneses.

Yemen ha sido desgarrado por una guerra civil desde 2014, cuando los hutíes capturaron a Saná y la mayor parte del norte del país, expulsando al gobierno.

La guerra, que se ha estancado en los últimos años, ha matado a más de 150.000 personas.