Impacto de las leyes estatales en las licencias de conducir para inmigrantes

Cuando los conductores en las carreteras de Estados Unidos cruzan de un estado a otro, a menudo son recibidos por un gran cartel de "Bienvenido a ....".

Pero no todos los conductores son bienvenidos en todos los estados.

Los automovilistas con licencias de conducir especiales de otros estados emitidas a aquellos que están en Estados Unidos sin permiso de residencia no son bienvenidos en las carreteras de Florida. El gobernador de Wyoming promulgó una prohibición parecida este año. Y el gobernador de Tennessee dijo que firmará una legislación similar que llegó recientemente a su escritorio.

El mensaje, aunque no está literalmente impreso en metal, es claro: "El cartel dice, 'Bienvenido a Tennessee, los inmigrantes ilegales no son bienvenidos'", declaró el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de Tennessee, William Lamberth, durante el debate.

Mientras el presidente, Donald Trump, toma medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, los legisladores republicanos en muchos estados impulsan nuevas leyes dirigidas a personas que carecen de autorización legal para vivir en Estados Unidos. Las medidas contrastan con las políticas en otros 19 estados y Washington, D.C., que emiten licencias de conducir independientemente de si los residentes pueden probar su residencia legal.

El Departamento de Justicia intenta anular una de esas leyes en Nueva York, que protege los datos de las licencias de conducir de las autoridades federales de inmigración.

Los estados toman caminos separados en las licencias de conducir

Los estados están adoptando enfoques drásticamente diferentes para autorizar a los conductores, incluso cuando el gobierno federal intenta estandarizar el proceso.

El 7 de mayo, Estados Unidos comenzará a hacer cumplir una ley aprobada hace 20 años que establece estándares nacionales para que las licencias de conducir estatales sean aceptadas como prueba de identidad para adultos que ingresan a ciertas instalaciones federales o viajan en vuelos comerciales nacionales. Las licencias que cumplen con la Ley REAL ID están marcadas con una estrella y requieren que los solicitantes proporcionen un número de Seguro Social y prueba de ciudadanía estadounidense o residencia legal.

Pero los estados siguen siendo libres de emitir licencias de conducir a residentes que no proporcionen documentación para un REAL ID, siempre que cumplan con otros requisitos estatales, como aprobar un examen de visión o una prueba sobre las normas de tráfico. En la mayoría de los estados que emiten licencias a personas sin permiso de residencia, actualmente no hay forma de saber al mirar la licencia si la persona tiene vive de forma ilegal en el país o simplemente eligió no solicitar un REAL ID.

Pero al menos algunos estados hacen una distinción. Connecticut y Delaware colocan marcas especiales en las licencias de conducir emitidas a inmigrantes en Estados Unidos ilegalmente.

Florida limita licencias de algunos estados

En 2023, Florida se convirtió en el primer estado en invalidar licencias de otros estados. Una ley firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis convirtió en un delito menor, punible con una multa y posible tiempo en la cárcel, conducir en Florida con un tipo de licencia "emitida exclusivamente a inmigrantes indocumentados" o con marcas que indiquen que el conductor no proporcionó prueba de presencia legal.

Tal como se aplica, la ley tiene un alcance limitado. Solo las licencias especialmente marcadas de Connecticut y Delaware se consideran inválidas, según el sitio web del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida.

Connecticut ha emitido casi 60.700 licencias "sólo para conducir" a inmigrantes que no pueden probar presencia legal. Delaware no ha respondido a una solicitud de datos de Associated Press.

En un intento por evitar la prohibición de Florida, el gobernador demócrata de Connecticut, Ned Lamont, propuso el año pasado eliminar la designación especial de licencia para inmigrantes en Estados Unidos ilegalmente y en su lugar darles el mismo tipo de licencia que a otros que no reciben un REAL ID. Pero la legislación nunca llegó a votarse.

Alabama propone un cartel de no bienvenidos

Además de Wyoming y Tennessee, al menos media docena de otros estados liderados por republicanos han considerado legislación este año para invalidar ciertos tipos de licencias de conducir de otros estados emitidas a inmigrantes sin permiso de residencia. Dicha legislación fue aprobada al menos en una cámara en Alabama, Montana y Nueva Hampshire y fue propuesta en Dakota del Norte, Oklahoma y Carolina del Sur.

"Queremos desalentar a los inmigrantes ilegales de venir o quedarse en Alabama", dijo el senador estatal Chris Elliott, patrocinador del proyecto de ley de Alabama que espera la consideración de la Cámara. Si alguien sin estatus legal en Estados Unidos conduce a Alabama, "deberían dar la vuelta e ir a otro lugar".

Frustrada por la legislación, la senadora estatal demócrata de Alabama Linda Coleman-Madison agregó una enmienda que requiere que los carteles de bienvenida en las carreteras contengan un aviso sobre las licencias de conducir prohibidas.

"Tenemos personas que vienen aquí para muchos eventos —turistas, vacaciones, lo que sea— que podrían verse atrapados en esto. Así que necesitamos informar a la gente", dijo a AP. "Creo que algunas de nuestras leyes son malintencionadas, y a veces creo que simplemente tenemos que decirlo como es".

Un equilibrio de simbolismo y sustancia

La legislación dirigida a las licencias de conducir forma parte de una "tendencia de los estados a involucrarse en cuestiones de aplicación de la inmigración federal", dijo Kathleen Campbell Walker, abogada de inmigración en El Paso, Texas.

No está claro si las leyes tienen mucho recorrido. Algunos defensores de los inmigrantes en Florida dijeron que no están al tanto de casos específicos en los que se haya aplicado la prohibición de licencias de conducir.

Pero "es una preocupación", dijo Jeannie Economos, de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, "porque algunas personas que son indocumentadas han ido específicamente a otros estados donde las licencias de conducir son legales para obtener licencias de conducir para tenerlas aquí".

California es uno de los estados donde los inmigrantes sin permiso de residencia pueden obtener licencias de conducir. Las políticas de inmigración de Trump han creado "ansiedad y miedo", dijo Robert Perkins, un abogado del área de Los Ángeles que ayuda a los inmigrantes a obtener estatus legal.

"Incluso aquellos que podrían tener una licencia de conducir de California, están aterrorizados de ir a cualquier parte", dijo Perkins.