Líder de secta Nxivm habría hecho abortar a hermanas mexicanas

El líder de la secta Nxivm, Keith Raniere, embarazó a tres hermanas mexicanas y las obligó a abortar, reveló ayer una de ellas, Daniela, al reanudar su testimonio en una corte en Brooklyn donde él está acusado de tráfico sexual, pornografía infantil, entre otros cargos.

Daniela, de 33 años y quien ya había contado que permaneció dos años encerrada en una habitación, aislada, como castigo por no bajar de peso y por fijarse en un hombre distinto a Raniere, relató ayer que ella resultó embarazada de éste en 2006, cuatro años después de entrar a trabajar como pasante al supuesto grupo de autoayuda.

Raniere, hoy de 58 años, le ordenó ir a una clínica donde se practicaban abortos cerca de la sede del grupo, en Albany, Nueva York. Después se enteraría, de acuerdo con su testimonio difundido por The Daily Beast, que en esa misma clínica su hermana mayor, Mariana, había abortado a un hijo de Raniere en 2004. Mariana tiene un hijo con el líder de la secta.

Camila, la menor de las tres hermanas, tampoco se salvó y dos días antes de cumplir 18 años, se sometió a un aborto. Las tres estaban ilegalmente en Estados Unidos. "Yo no quería tener un bebé, y no quería tener un bebé con Keith", dijo Daniela, según el Daily Beast. "Él estaba con muchas mujeres, estuvo con mi hermana y eso no estaba bien".

Una vez que abortó, el comentario de Raniere fue que era una gran oportunidad para que ella "perdiera peso, debido a los cambios hormonales". Incluso le dijo que "las atletas olímpicas se someten a abortos como parte del entrenamiento".

Daniela confirmó también, de acuerdo con el blog Frank Report, donde el periodista Frank Parlato ha dado seguimiento al caso, que Camila fue operada de apendicitis a los 16 años, lo que le dejó una cicatriz permanente. Existe una foto de Camila desnuda que estaba en poder de Raniere.

La fiscalía busca comprobar que en esa imagen no estaba la cicatriz, lo que ratificaría que tenía 15 años cuando fue tomada y que era menor de edad. Por su caso es que Raniere es acusado de pornografía infantil (en Nueva York la edad de consentimiento es de 17 años).