Líder del Brexit afirma que el pueblo no dará la bienvenida a Harry

"El público británico no dará la bienvenida a Harry y Meghan, ni siquiera para el funeral", fue parte de lo escribió en un tuit el político Nigel Farage, actual líder del partido político Reform UK, anteriormente conocido como Partido Brexit, el cual es un partido euroescéptico británico que impulsó la campaña de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Nigel que en 2019 se convirtió en uno de los 29 diputados del Brexit en el Parlamento Europeo, hizo esta afirmación el pasado viernes, luego de que los duques de Sussex publicaran un escueto mensaje en la página de internet de su organización "Archewell", como un homenaje al príncipe Felipe, duque de Edimburgo quien murió en la mañana del 9 de abril, tal y como lo confirmó el palacio de Buckingham.

"En memoria cariñosa de Su Alteza Real el Duque de Edimburgo, 1921-2021. Gracias por su servicio... lo extrañaremos mucho", se lee en el mensaje que fue duramente criticado por los usuarios de las redes sociales, entre ellos, Nigel Farage, quien además escribió, "Para una pareja que hace pública la emoción como carrera, esta declaración en tercera persona y una frase, muestra su desprecio por este gran hombre y la monarquía".

El sentir del político fue respaldo por muchos otros británicos que se expresaron en las redes sociales antes de que se confirmara que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, no viajaría al Reino Unido para asistir al servicio funerario del duque de Edimburgo por recomendación médica ya que está en el sexto mes de embarazo de su segundo hijo.

Por lo que el príncipe Harry se enfrentará solo a su familia luego de más de un año de no verlos en persona, tras su salida como integrante senior de la familia real, de su mudanza a los Estados Unidos y las acusaciones de racismo que él y su esposa realizaron en la entrevista exclusiva que le dieron a la famosa presentadora Oprah Winfreyy que se transmitió el pasado 7 de marzo.

Además, dentro de los detalles que el Palacio ha revelado del funeral del esposo de la reina Isabel II, se confirmó que el príncipe Harry caminará junto a su hermano el príncipe William, duque de Cambridge atrás del ataúd de su abuelo en la pequeña procesión que se hará en las inmediaciones del Castillo de Windsor.