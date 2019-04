Líder del Estado Islámico sale de las sombras y jura que la lucha continúa

El grupo terrorista Estado Islámico ha ofrecido hoy una prueba de vida de su líder, Abu Bakr al Bagdadi, difundiendo un vídeo en internet en el cual el "califa" admite la derrota en Siria pero promete seguir adelante con la lucha contra los "cruzados" y pide a sus hombres intensificarla en todo el mundo.



En la cinta de 18 minutos de duración, cuya veracidad no ha podido ser comprobada, Al Bagdadi declara que "la batalla del islam contra los cruzados es larga", pese a la derrota del EI en Siria el pasado marzo, cuando los extremistas perdieron los últimos territorios que controlaban en este país.



"La batalla de Al Baguz (último bastión del EI en Siria) terminó y en ella fue evidente la barbaridad de los cruzados contra la nación musulmana, al mismo tiempo que fue evidente la paciencia y coraje de la nación musulmana, lo cual arrancó el corazón de los cruzados", dice el líder mientras conversa con otros cabecillas sentados a su alrededor.



Al Bagdadi, que no se dejaba ver desde mediados de 2014 cuando proclamó un "califato" en Siria y en Irak, y se erigió él mismo en "califa" de todos los musulmanes desde la mezquita de Al Nuri, en la ciudad iraquí de Mosul, aparece sentado en el suelo, sobre unos cojines y con las piernas cruzadas, con un rifle apoyado a su lado en una estancia con alfombras en el suelo y paredes blancas.



Su larga barba luce descuidada y más canosa que en su última aparición, hace casi cinco años, y en parte teñida de color naranja por la henna natural, una tradición de los suníes en muchos países de la región.



Sin mirar nunca directamente a la cámara, el líder agradece los sacrificios de todos los "mártires" que murieron en la batalla de Al Baguz y en otras contiendas, y aseguró que el EI ha realizado un total de 92 operaciones en ocho países de todo el mundo, sin especificar en qué espacio de tiempo.



Esas "conquistas" fueron una "venganza de los hermanos del Levante" (Oriente Medio) y "reafirman la unidad en las filas de los yihadistas, su determinación y conciencia de lo que exige la lucha y su entendimiento de la realidad que viven", destaca.



Los combatientes del EI en todo el mundo "entienden que la batalla contra los enemigos es una batalla de desgaste", agrega, por lo que les aconsejó que "ataquen a sus enemigos y los desgasten a todos los niveles".



Durante toda la grabación, Al Bagdadi no habla directamente al público sino que conversa distendidamente con sus acompañantes, cuya cara ha sido desdibujada por la productora del vídeo afiliada al EI, Al Furqan, y que visten túnicas y pañuelos típicos de distintos países árabes.



Uno de ellos, le ofrece unos documentos presentados en carpetas y en cuya portada se puede ver el logotipo del EI y el nombre de distintas provincias que integran el "califato", como Somalia, El Yemen, África Central y la región caucásica.



Comentando las operaciones de las filiales del EI más allá de Oriente Medio, dio su "bendición" al juramento de lealtad al grupo matriz por parte de "los hermanos de Mali y Burkina Faso", a los que les pidió que "intensifiquen sus ataques contra la Francia cruzada y sus aliados, y que venguen a sus hermanos en Irak y el Levante".



En la cinta también aparecen imágenes de los atacantes que llevaron a cabo los brutales atentados contra iglesias y hoteles en Sri Lanka, que el pasado Domingo de Resurrección dejaron 253 muertos y que fueron reivindicados por el EI a través de sus canales de propaganda.



De esta forma, el grupo quiere evidenciar que Al Bagdadi se encuentra vivo en estos momentos, ya que el líder también ofrece su opinión sobre las recientes revueltas en Argelia y Sudán, cuyos pueblos no han entendido que el "camino correcto" es la guerra santa o yihad, en opinión de Al Bagdadi.



La última vez que el extremista nacido en Samarra (Irak) en 1971 emitió un mensaje de audio fue el pasado mes de agosto, cuando también comentó los últimos desarrollos de la región para indicar que se encontraba con vida.



Su voz ha sido escuchada en contadas ocasiones en los pasados años y su escondite es el secreto mejor guardado, aunque después del colapso del EI en Siria, se cree que podría estar en Irak