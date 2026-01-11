logo pulso
Líderes de Groenlandia rechazan propuesta de Trump

Por AP

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Líderes de Groenlandia rechazan propuesta de Trump

NUUK, Groenlandia.- Los líderes de los partidos políticos de Groenlandia rechazaron las repetidas propuestas de Donald Trump para que Estados Unidos tome el control de la isla y afirmaron que el control del territorio debe decidirlo su pueblo.

"No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses", señaló el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y los líderes de cuatro partidos en un comunicado el viernes por la noche.

Trump reiteró el viernes que le gustaría llegar a un acuerdo para adquirir Groenlandia, una región semiautónoma que forma parte de Dinamarca, aliada de la OTAN, "de la manera más fácil". El presidente republicano agregó que si su país no la posee, entonces Rusia o China la tomarán, y Estados Unidos no los quiere como vecinos.

Si no se hace "de la manera fácil, lo haremos de la manera difícil", afirmó Trump sin dar más detalles acerca de lo que podría significar eso. La Casa Blanca dijo que está considerando una serie de opciones, incluida la utilización de la fuerza militar, para hacerse con la isla.

Los líderes de los partidos locales reiteraron que "el futuro de Groenlandia debe ser decidido por el pueblo groenlandés".

"Como líderes de los partidos groenlandeses, queremos subrayar una vez más nuestro deseo de que termine el desprecio de Estados Unidos por nuestro país", añadió la nota.

