Listo EU para responder si hay escalada

REHOBOTH BEACH, Delaware.- Estados Unidos anticipa que la guerra entre Israel y Hamas escalará mediante la participación de grupos vinculados a Irán, pero en tal caso está listo para responder si sus fuerzas son atacadas, coincidieron el domingo los secretarios de Estado y de Defensa del país.

“Eso no es lo que queremos, no es lo que estamos buscando. No queremos una escalada”, expresó el secretario de Estado Antony Blinken. “No queremos ver a nuestras fuerzas o a nuestro personal bajo fuego. Pero si ello ocurre, estamos listos”.

Añadió el secretario de Defensa, Lloyd Austin: “Lo que estamos viendo es la posibilidad de una importante escalada de los ataques contra nuestras tropas y contra nuestra gente en la región”.

Estados Unidos tiene derecho a defenderse “y no vacilaremos en tomar las acciones apropiadas”, dijo Austin.

Las declaraciones ocurren cuando la represalia israelí al brutal ataque perpetrado por el grupo Hamás el 7 de octubre.

Aviones israelíes atacaron blancos en Gaza la noche del sábado y hasta entrado el domingo, así como dos aeropuertos en Siria y una mezquita en Cisjordania supuestamente usada por milicianos, en momentos en que la guerra amenaza con involucrar a más países del Medio Oriente.