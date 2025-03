Liu Jiakun: Ganador del Premio Pritzker de Arquitectura 2025

El arquitecto chino Liu Jiakun fue reconocido el martes con el Premio Pritzker de Arquitectura, el más importante en el ramo, por "afirmar una arquitectura que celebra las vidas de los ciudadanos comunes", anunciaron los organizadores el martes.

Liu, que radica en Chengdu, en la región suroeste de Sichuan, ha declarado que el propósito de su arquitectura "es crear un entorno de vida hermoso, justo y digno", y que intenta equilibrar las necesidades comerciales con las necesidades humanas del público.

El arquitecto "defiende el poder trascendental del entorno construido a través de la armonización de dimensiones culturales, históricas, emocionales y sociales, utilizando la arquitectura para forjar comunidad, inspirar compasión y elevar el espíritu humano", dijeron los organizadores del Pritzker en un comunicado.

Liu es conocido por crear áreas públicas en ciudades altamente pobladas donde hay poco espacio público, "forjando una relación positiva entre la densidad y el espacio abierto", indicó el comunicado.

Los organizadores citaron su West Village en Chengdu, un proyecto de cinco pisos de 2015 que abarca una manzana. Incluye un perímetro de caminos para ciclistas y peatones alrededor de "su propia vibrante ciudad de actividades culturales, atléticas, recreativas, de oficinas y comerciales en su interior, mientras permite al público ver a través de los entornos naturales y construidos circundantes".

En una entrevista el domingo en su oficina en Chengdu, Liu dijo que no es uno de esos arquitectos que le gusta tener un estilo visual fácilmente reconocible. Más bien, comentó que presta más atención al método y la estrategia.

"Muchos arquitectos utilizan un estilo personal fuerte y una forma para hacerse un lugar en el mundo", dijo Liu a The Associated Press, hablando en mandarín. "No importa dónde esté, la gente puede decir de inmediato que es su obra con un simbolismo muy fuerte. Pero yo no soy ese tipo de arquitecto".

"No quiero tener un estilo muy claro u obvio que pueda ser reconocido como mío de un vistazo", afirmó. "Adopto un enfoque más metodológico y estratégico. Espero que cuando vaya a un lugar específico, pueda usar mi metodología y estrategia para adaptarme a las condiciones locales. Me gusta entender completamente el lugar, y luego buscar recursos, problemas... y luego destilar y refinar, y finalmente convertir (esto) en mi obra".

Liu también busca equilibrar los imperativos comerciales con las preocupaciones cívicas.

"El rápido desarrollo de las ciudades hoy en día está básicamente impulsado por el capital. Es natural que el capital busque beneficios", comentó. Pero añadió: "Tienes que dejar al público el espacio que merece. Solo de esta manera el desarrollo de una ciudad puede ser positivo y saludable, en lugar de ser completamente de alta densidad, donde las personas viven en cajones y cajas... sin siquiera un lugar al que ir y sin espacio para la comunicación".

Liu es el 54º laureado del Premio Pritzker de Arquitectura, establecido en 1979 por el fallecido empresario Jay A. Pritzker y su esposa, Cindy. Los ganadores reciben una subvención de 100 mil dólares y una medalla de bronce. Algunos lo consideran el Nobel de la arquitectura.