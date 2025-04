Liverpool se acerca al título en la Liga Premier

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El título de la Liga Premier está tan cerca que el Liverpool prácticamente lo puede tocar ya.

El gol de Trent Alexander-Arnold en el complemento el domingo ante el Leicester acercó al club de Merseyside a una victoria de su vigésimo título de la liga inglesa, para igualar el récord.

Ni siquiera será necesario que el Arsenal, que es segundo en la Liga Premier, pierda el miércoles con el Crystal Palace. Sin importar otros resultados, el Liverpool sabe que una victoria el próximo domingo ante el Tottenham en Anfield será suficiente para sellar el título.

Pero el Arsenal aseguró que el líder tenga que esperar un poco más para su coronación al golear 4-0 el domingo al Ipswich. Y por momentos el Leicester parecía que iba a frustrar al equipo de Arne Slot —que vio un gol anulado por fuera de juego antes de la anotación de Alexander-Arnold.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este resultado además confirmó que el Leicester, campeón de la Liga Premier en 2016, descendiera.

Wolverhampton confirmó su permanencia al vencer 1-0 a Manchester United tras un brillante tiro libre de Pablo Sarabia en la segunda mitad.

Chelsea, por su parte, remontó para vencer 2-1 al Fulham con dos goles casi al final.

Defeat confirmed the 2016 league champion Leicester´s relegation.

Wolves ensured top-flight safety by beating Manchester United 1-0 after Pablo Sarabia´s brilliant second half free kick.

Chelsea moved up to fifth by rallying to beat Fulham 2-1 with two late goals.

Coronación retrasada

El título parece destinado a Anfield, pero el Arsenal retrasó la coronación del Liverpool.

Tras eliminar al Real Madrid, actual campeón de la Liga de Campeones, a media semana, el equipo de Mikel Arteta venció fácilmente a un Ipswich, que parece destinado al descenso.

El disparo a ras de Trossard le dio la ventaja al Arsenal a los 14 minutos y Martinelli puso el 2-0 al 28.

Trossard volvió a anotar al 69 para llegar a nueve goles en la temporada y Nwaneri completó la goleada l 88.

La victoria cerró la brecha con el Liverpool a 10 unidades.

Ipswich prácticamente selló su destino. Se encuentra 18mo en este momento y sólo podría alcanzar 36 puntos si gana sus restantes cinco duelos para empatar al West Ham, que es 17mo.

Récord no pedido

Después de la épica remontada del United el jueves ante el Lyon en la Liga Europa, Old Trafford volvió a poner los pies en la tierra con otra derrota en la Liga Premier.

Esta fue la 15ta derrota del United, un récord en la Liga Premier. El equipo no había perdido tantos juegos en la liga doméstica desde la campaña 1989-90. De acuerdo con estadísticas de Opta, la mayor cantidad de derrotas en casa del United fue de nueve en la temporada 1962-63.

Parece que el United establecerá la menor cantidad de puntos en su historia en la Liga Premier. Después de esta derrota, el equipo de Ruben Amorim tiene 38 unidades, la menor cantidad había sido de 58 en la campaña 2021-22. Aunque ganaran sus restantes cinco duelos sólo alcanzaría 53 puntos.

"Tenemos que anotar goles. Tenemos que mejorar en esa área del juego. Si no anotas, no ganas partidos", admitió Amorim.

Por su parte, los Wolves llegaron a cinco victorias consecutivas en la Liga Premier —su mejor marca en la Liga Premier.

Sarabia tenía apenas tres minutos en el campo cuando disparó un tiro libre desde fuera del área que ingresó a al portería. Con este resultado empataron en puntos al United y evitaron el descenso.

Chelsea asciende

Parecía que el Chelsea recibiría un duro golpe en su intento de volver a la Liga de Campeones cuando se colocó 1-0 abajo ante el Fulham de visita con un autogol de Alex Iwobi a los 20 minutos.

Pero el Chelsea anotó cerca del final para llegar a la quinta posición. Tyrique George empató al 83 y Pedro Neto anotó el tanto de la victoria en el tiempo añadido.