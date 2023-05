Llama a 911 en EE.UU. tras matar a 3 integrantes de su familia y 3 perros

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- Un hombre está bajo custodia luego de que tres personas fueran encontradas muertas en una casa en Layton el viernes por la mañana.

Medios locales indicaron que la policía de Layton confirmó que los llamaron a una casa en 1832 E. Gentile Ave. alrededor de las 9:45 am cuando un hombre de 34 años llamó para decir que había matado a alguien y quería entregarse.

Fue detenido en la casa mientras hablaba por teléfono. Los oficiales encontraron tres cuerpos dentro de la casa, de acuerdo con las autoridades: la esposa del sospechoso, Anastasia Stevens, de 36 años; la madrastra de Anastasia, Becky Stevens, de 61 años; y el padre de Anastasia, Donald Stevens, de 73 años.

El teniente de policía de Layton, Travis Lyman, declaró que Bailey todavía estaba hablando por teléfono con los despachadores cuando llegaron los oficiales. Se transmitieron instrucciones a Bailey para que saliera. Lyman describió el comportamiento de Bailey como "molesto" pero cooperativo.

Tres de los cuatro perros de la familia también murieron, mientras que el cuarto resultó ileso, dijo la policía.

The Salt Lake Tribune reportó que las víctimas parecían haber recibido disparos, pero aún están investigando la causa de la muerte de las víctimas. La policía que registró la casa aún no ha encontrado el arma de fuego supuestamente utilizada en los asesinatos, dijo un funcionario.

"Aún no se ha determinado un móvil para estos crímenes, y la causa de la muerte aún se está investigando".

El hombre le dijo a la policía que él y su esposa tuvieron una "breve discusión" el viernes por la mañana.

Anastasia Stevens, propietaria de un negocio de entrenamiento de perros, vivía en la casa con su esposo, dijo la policía. Sus padres vivían en Nevada y estaban de visita.

Duane Porter, que vive al lado de la casa de la pareja, dijo que no escuchó ningún disparo.

En la página de Facebook de Anastasia Stevens, se publicó un mensaje a las 9:43 am, dos minutos antes de que llamaran a la policía de Layton, que decía: "Masacre suicidio Jeremy Bailey acaba de matar a todos Becky Stevens Don Stevens Y 3 de los 4 perros 1832 East Gentile Street Layton."