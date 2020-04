Llegan a Miami dos vuelos con 313 estadounidenses varados en Cuba

Dos aviones de Delta Airlines llegaron este viernes al aeropuerto internacional de Miami con un total de 313 estadounidenses que habían quedado varados en Cuba por el COVID-19, según informó a Efe la compañía aérea.



A la salida de la terminal algunos viajeros hablaron con los periodistas sobre la situación en Cuba, que, según dijo José Luis Miraval, uno de los viajeros, está "bien mal", aunque el Gobierno trata de responder "lo mejor posible".



"Estamos orgullosos de ayudar al Gobierno de los Estados Unidos en este esfuerzo por repatriar de Cuba a cientos de ciudadanos. En las últimas semanas, hemos traído a los EE. UU. a más de 28.000 personas de todo el mundo y continuaremos los esfuerzos para ayudar a las personas a llegar a casa de manera segura en medio de esta crisis sin precedentes", señaló Delta en una declaración enviada a Efe.



En uno de los aviones viajaron 176 pasajeros y en el otro 137.



Entre los llegados a Miami estaba el puertorriqueño Edwin Gómez, que dijo que "la pasó de lo mejor", aunque es "siempre cerrado".



Gómez, que dijo haber servido siete años en el Ejército de EE.UU., afirmó que en Cuba se aisló voluntariamente y que en el Aeropuerto Internacional de La Habana le tomaron la temperatura al marcharse, pero no en el de Miami al llegar.



Otro pasajero, nacido en Cuba hace 76 años, que no quiso dar su nombre dijo que le pusieron problemas para salir porque le decían que era "cubano", pero finalmente sí pudo viajar y dijo estar feliz de ver a sus hijas y nietos



Señaló que estuvo aislado y que si bien por un lado le querían ayudar por otro no le ayudaban porque como era mayor de 60 años no podía salir ni hacer fila para comprar alimentos.



"La cosa está bastante caótica", agregó.



Antes del viaje, la representación diplomática de EE.UU.- en La Habana recordó que Cuba no reconoce en su territorio dobles nacionalidades.



Por ello, a todos los efectos legales una persona nacida en el país caribeño es considerada dentro de Cuba como una persona de nacionalidad cubana, aunque tenga también pasaporte de otra nación.



Más de 5.000 extranjeros no residentes permanecen en Cuba en este momento, además de unos 7.000 cubanos emigrados, según datos de las autoridades cubanas.



Debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, la Embajada de Estados Unidos en La Habana solo opera emergencias desde mediados de marzo, por lo que instó a sus ciudadanos que permanecen en Cuba a estar atentos a las indicaciones relativas a la prevención de infecciones a través de los medios de comunicación e internet.