Lluvias torrenciales causan caos en Seúl

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Lluvias torrenciales azotaron la región de la capital de Corea del Sur por segundo día el jueves, causando por lo menos una muerte, inundando o dañando cientos de carreteras y hogares, y obligando a más de 1.000 personas a evacuar.

Cayeron entre 250 y 300 milímetros (7,8 a 11,8 pulgadas) de lluvia en partes de Seúl y las ciudades cercanas de Paju, Incheon y Gimpo hasta el jueves por la mañana, lo que provocó que varios vehículos quedaran varados en carreteras que se convirtieron en ríos de color marrón y dejó a los residentes rescatando pertenencias de propiedades dañadas por las inundaciones repentinas.

Las autoridades emitieron alertas por inundaciones y deslaves cerca de fuentes de agua y colinas , mientras que los trabajadores de emergencia rescataron a por lo menos 145 personas y respondieron a cientos de informes de bloqueos en las carreteras. Hasta el jueves por la mañana, se había restablecido la electricidad a unas 4.000 viviendas que habían quedado sin suministro durante la noche, explicó el Ministerio de Interior y Seguridad.

La agencia meteorológica surcoreana informó que la zona metropolitana de Seúl seguirá registrando intensas precipitaciones durante la noche y hasta la mañana del jueves. Las autoridades cerraron docenas de parques ribereños y más de 100 caminos de senderismo al tiempo que enviaban mensajes de texto advirtiendo a la población de las inundaciones, deslaves y daños en estructuras. Hasta el momento, no se habían reportado cancelaciones de vuelos.

