Lluvias torrenciales causan caos en Seúl
Autoridades surcoreanas responden a emergencia por inundaciones repentinas en Seúl. Rescates y alertas activas.
SEÚL, Corea del Sur (AP) — Lluvias torrenciales azotaron la región de la capital de Corea del Sur por segundo día el jueves, causando por lo menos una muerte, inundando o dañando cientos de carreteras y hogares, y obligando a más de 1.000 personas a evacuar.
Cayeron entre 250 y 300 milímetros (7,8 a 11,8 pulgadas) de lluvia en partes de Seúl y las ciudades cercanas de Paju, Incheon y Gimpo hasta el jueves por la mañana, lo que provocó que varios vehículos quedaran varados en carreteras que se convirtieron en ríos de color marrón y dejó a los residentes rescatando pertenencias de propiedades dañadas por las inundaciones repentinas.
Las autoridades emitieron alertas por inundaciones y deslaves cerca de fuentes de agua y colinas , mientras que los trabajadores de emergencia rescataron a por lo menos 145 personas y respondieron a cientos de informes de bloqueos en las carreteras. Hasta el jueves por la mañana, se había restablecido la electricidad a unas 4.000 viviendas que habían quedado sin suministro durante la noche, explicó el Ministerio de Interior y Seguridad.
La agencia meteorológica surcoreana informó que la zona metropolitana de Seúl seguirá registrando intensas precipitaciones durante la noche y hasta la mañana del jueves. Las autoridades cerraron docenas de parques ribereños y más de 100 caminos de senderismo al tiempo que enviaban mensajes de texto advirtiendo a la población de las inundaciones, deslaves y daños en estructuras. Hasta el momento, no se habían reportado cancelaciones de vuelos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Lluvias torrenciales causan caos en Seúl
AP
Autoridades surcoreanas responden a emergencia por inundaciones repentinas en Seúl. Rescates y alertas activas.
Incendios forestales azotan Europa: bomberos en lucha contra las llamas
AP
Bomberos se enfrentan a intensos incendios en el sur de Europa, con consecuencias fatales
Medidas ambientales en Ecuador generan controversia
AP
Organizaciones sin fines de lucro en alerta ante nueva legislación en Ecuador