Lo que contempla la Ley Narcos, propuesta en EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- En Estados Unidos los congresistas republicanos insisten en nombrar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Por ello los senadores John Kennedy y Lindsey Graham presentaron este miércoles la iniciativa: Ending the Notorious, Aggressive and Remorseless Criminal Organizations and Syndicates (NARCOS), que en español se traduce como Fin a las Organizaciones y Sindicatos Criminales Notorios, Agresivos y Despiadados.

En seguimiento a su ideología, la iniciativa propone designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, de acuerdo con un comunicado dado a conocer en la página oficial del senador John Kennedy, quien es miembro del Comité Judicial del Senado.

Esta legislación también propone la creación de un grupo de trabajo cuyo objetivo sea eliminar la amenaza de los Cárteles y el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo.

En la Ley Narcos, los senadores indican que pese a los dichos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los Cárteles de Drogas mexicanos controlan gran parte del país y envían drogas ilícitas a Estados Unidos.

"Designar a los cárteles Organizaciones Terroristas Extranjeras será un cambio en las reglas del juego. Pondremos a los cárteles en el punto de mira y perseguiremos a quienes les brindan mayor apoyo material, incluidas las entidades chinas que les envían químicos para que produzcan sus pócimas".

Entre las organizaciones criminales que buscan clasificar como organizaciones terroristas mediante la Ley Narcos están:

El Cártel de Sinaloa

También conocido como Cártel del Pacífico se establece principalmente en Culiacán, Sinaloa, aunque su rango de operación se extiende por varios estados mexicanos, incluidos los que están en la frontera con Estados Unidos.

Desde la recaptura y extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán a Estados Unidos, el liderazgo quedó en manos de Israel "El Mayo" Zambada.

El Cártel Jalisco Nueva Generación

Creado en la década de los 2000, esta organización criminal se dedica al narcotráfico y tráfico de armas. Es liderado por Nemesio Oceguera Cervantes, alias "El Mencho".

Es considerado el principal rival del Cártel de Sinaloa y una de las organizaciones criminales más extensas y peligrosas de México.

El Cártel del Golfo

Es una de las organizaciones criminales más antiguas del país con su base de operaciones en Matamoros, Tamaulipas. Su principal operación es en este estado y es conocida por ser muy violenta. Su antiguo brazo armado eran Los Zetas.

Los Zetas

Durante una época fue considerado el cártel más cruento de México, dedicado al trasiedo de drogas, extorsión, secuestro, homicidio, trata de personas, hurto de combustible, robos y lavado de dinero.