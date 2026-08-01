Localizan 3 cuerpos de alpinistas desaparecidos
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ISLAMABAD.- Los rescatistas que buscan a 10 montañeros desaparecidos tras una avalancha en el Broad Peak de Pakistán localizaron el viernes cuatro cadáveres y recuperaron tres de ellos, y continuaron trabajando para dar con los otros pese al mal tiempo que obstaculizaba los vuelos de helicóptero, reportaron las autoridades.
Un comunicado del gobierno regional de Gilgt-Baltistán identificó los tres cuerpos recuperados como el del escalador nepalí Pur Bahadur Gurung, la escaladora omaní Nathira Ahmed y la escaladora estadounidense Mallory Geis. Indicó que los cuerpos habían sido trasladados a un hospital.
El anuncio se produjo horas después de que altos funcionarios del gobierno informaran que equipos de búsqueda habían localizado los restos de cuatro alpinistas pese a las duras condiciones climatológicas. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa, no identificaron de inmediato el cuarto cuerpo que había sido avistado.
El mal tiempo seguía obstaculizando las labores de rescate el viernes, de acuerdo con un comunicado del ministro principal de la región de Gilgit-Baltistán, Amjad Hussain.
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