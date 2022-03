Londres dice que solo aceptará "refugiados genuinos" de la guerra de Ucrania

Londres, 6 mar (EFE).- El viceprimer ministro británico, Dominic Raab, afirmó este domingo que el Reino Unido solo aceptará "refugiados genuinos" de la guerra de Ucrania, después de que Francia haya criticado que Londres niege el paso por Calais de unos 150 ucranianos sin visado.

"Mire, si simplemente abrimos las puertas, no solo no estaremos beneficiando a la gente que lo necesita, los refugiados genuinos, sino que creo que minaremos al apoyo popular en este asunto, y creo que eso no es lo correcto", dijo Raab a la BBC.

"Necesitamos asegurarnos de que actuamos en favor de aquellos que necesitan nuestro apoyo", agregó el viceprimer ministro, que aseguró que el Reino Unido prevé acoger hasta 200.000 ucranianos por la vía de reunificación familiar con personas que ya están en el país.

También señaló que los ucranianos que busquen refugio en territorio británico pueden seguir la "ruta humanitaria, que no tiene limitaciones".

El ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, ha reclamado a Londres una solución inmediata para permitir que se les conceda un visado a los ucranianos que se han dirigido al puerto de Calais para cruzar el Canal de la Manacha.

De los cerca de 400 ucranianos que han llegado por ahora hasta allí, unos 150 están bloqueados por falta de permisos, indicó Darmanin, que critica que el mensaje de Londres para esas personas es que vayan a los consulados de París o Bruselas para solicitar visados.

"¡Ya basta!", espetó en una entrevista emitida por CNews y Europe 1 el ministro, que defendió que "hay que acabar con la burocracia quisquillosa" de los británicos.

Cuestionado por esa situación, Raab sostuvo que el Gobierno británico "trabajará con las Naciones Unidas y otras agencias, y también con individuos, empresas y organismos de caridad" para ayudar a los refugiados.

"Hemos ofrecido 220 millones de libras (265 millones de euros) en ayuda humanitaria que van a ir directamente a los ucranianos, pero también a aquellos países que acogen refugiados", dijo el también ministro de Justicia británico.

"En estas situaciones de conflicto, la mayoría de la gente suele querer quedarse en su país de nacimiento y origen, o bien ir a un país cercano, para poder regresar. Creo que esto es lo que podemos esperar con Ucrania", agregó Raab.