López Obrador espera buenas noticias tras reunirse con el secretario de Transporte de EEUU

Ciudad de México, 8 jun (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, vaticinó este jueves "buenas noticias" para que México recupere la Categoría 1 de seguridad área tras su reunión el día anterior con el secretario de Transportes de EE.UU., Pete Buttigieg.

"Se está revisando todo el proceso, realmente ya se cumplió todo lo que exigían, demandaban. Estamos al día, falta un trámite ya en Estados Unidos. El secretario de Transporte es una gente muy respetuosa, atenta, y estoy seguro de que vamos a tener buenas noticias", expresó en su conferencia matutina.

López Obrador recibió el miércoles a Buttigieg en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), su obra emblemática para la capital mexicana inaugurada el año pasado.

La visita del funcionario estadounidense ocurre después de que la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. degradó a Categoría 2 la calificación de seguridad aérea de México por no cumplir con estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La decisión no afecta a las aerolíneas mexicanas en sus operaciones actuales, pero impide abrir nuevos servicios y rutas a Estados Unidos, mientras que a las empresas estadounidenses les prohíbe compartir asientos con vuelos operados por México.

El gobernante mexicano confió en que el país recupere la Categoría 1, lo que permitiría la apertura de nuevas rutas y explotar el potencial del AIFA, aunque no detalló fechas.

"No quiero yo poner plazos porque son fatales, me van a decir ustedes: '¿Qué paso? No ha habido nada'. Y depende de los trámites y allá también hay elefantes reumáticos (en la burocracia) que hay que estar empujando, pero estamos en eso", sostuvo.

En la reunión del miércoles también trataron el traslado de las aerolíneas de carga al AIFA, según el Gobierno de México.

Mientras que, de acuerdo con Estados Unidos, se abordó la importancia de la relación del transporte entre México-EE.UU. para integrar las cadenas de valor de Norteamérica.