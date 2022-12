Los Ángeles empezará a trasladar a indigentes a moteles

LOS ÁNGELES (AP) — La ciudad de Los Ángeles comenzará a trasladar a indigentes desde los campamentos en las calles hacia hoteles y moteles mediante un nuevo programa que se implementará a partir del martes, informó la nueva alcaldesa Karen Bass el domingo.

Durante una presentación en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC, Bass le dijo al presentador Chuck Todd que su plan de enviar a indigentes a habitaciones de hotel no tendrá un impacto inmediato sobre todos, "pero esperamos que impacte a un número significativo". Añadió que no se obligará a las personas a moverse, pero habrá cuadrillas de sanitización disponibles para limpiar las zonas que hayan sido desalojadas.

"Pero esto no es obligar a la gente. No es multar a la gente ni encarcelar a la gente. Es mover a la gente de tiendas de campaña a hoteles o moteles", aclaró.

En su primer día como alcaldesa de Los Ángeles, Bass declaró un estado de emergencia sobre la situación de indigencia. Se comprometió a dar vivienda a la gente y a que se construyan más viviendas de forma que los habitantes puedan ver una verdadera diferencia, la cual no ha sido visible a pesar de que se han invertido miles de millones de dólares en programas para poner fin a la situación de las personas que duermen en las calles, incluyendo 1,200 millones de dólares del presupuesto actual de la ciudad.

Bass, una exlegisladora demócrata, ha dicho que pretende dar techo a más de 17 mil indigentes en su primer año en el cargo mediante una combinación de instalaciones temporales y permanentes.

Se calcula que hay alrededor de 40 mil indigentes en Los Ángeles, una ciudad de casi 4 millones de habitantes. La situación es sumamente notoria en todo California, donde las personas viven en casas de campaña y vehículos, y duermen a la intemperie sobre las aceras o debajo de puentes.

Bass dijo que trabajadores sociales intentarán persuadir a las personas para que se muden a las instalaciones. Existen muchos motivos por los que las personas duermen en las calles, entre ellos enfermedades mentales, adicciones o desempleo.

La alcaldía no proporcionó el domingo detalles sobre el programa de viviendas, incluido su costo ni de dónde saldrán los fondos para sufragarlo.