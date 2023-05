Los argumentos que han marcado el juicio para aprobar el matrimonio homosexual en la India

NUEVA DELHI (EFE).- El Tribunal Supremo de la India concluirá mañana el proceso de escucha de argumentos para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, un debate que planteó cuestiones entre las ideas y la tradición en un país que legalizó la homosexualidad hace tan solo cinco años.



Los argumentos que el presidente de la máxima autoridad judicial india, D. Y. Chandrachud, aludió durante el desarrollo del caso, destacan por el rápido avance de esta nación en resolver cuestiones que se discuten en otros países a la vanguardia de la defensa de los derechos LGTBI y que han tardado más tiempo en ponerse sobre la mesa.

EL CONCEPTO DE HOMBRE Y MUJER

El procurador general Tushar Mehta, representante del Gobierno central, en contra de la aprobación de este caso, señaló durante este periodo de escuchas que la Ley Especial de Matrimonio se tipifica como una relación entre "un hombre biológico y una mujer biológica".

Ante este argumento, Chandrachud defendió que, de acuerdo con las leyes de la India, "no existe un concepto absoluto de un hombre o un concepto absoluto de una mujer".

"Incluso cuando la Ley de Matrimonio Especial dice hombre y mujer, la noción misma de un hombre y una mujer no es un absoluto basado en los genitales", replicó Chandrachud.

EL CONCEPTO DE MATRIMONIO

Ligado al punto anterior, el banco de cinco jueces que dirige este caso explicó que el contexto de matrimonio ha ido variado a lo largo de los años, y que "el contenido lo decide voluntariamente cada parte".

"Los cónyuges deciden si tener hijos, es totalmente su elección. Puede haber matrimonios en los que las partes no vivan juntas. Puede que no haya un hogar conyugal. Los matrimonios pueden no tener ningún elemento de relaciones físicas o sexuales", recalcó el juez S. Ravindra Bhat.

Chandrachud sostuvo: "Uno, el matrimonio mismo postula la convivencia de dos individuos. Dos, el matrimonio acompaña a la existencia de la familia. Tres, el matrimonio tiene la procreación como un ingrediente muy importante. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la validez del matrimonio no está condicionada a ello".

EL GÉNERO BINARIO

En el tercer día de audiencia, el presidente del Supremo indio señaló que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo van más allá de las relaciones físicas, y requiere que se redefina "la noción en evolución del matrimonio".

"¿Porque la existencia de dos cónyuges que pertenecen a un género binario es un requisito necesario para el matrimonio?" se cuestionó Chandrachud.

EL IMPACTO EN LA INFANCIA

El presidente de la máxima institución judicial de la India realizó una observación ante el posible impacto negativo que pudiese ocasionar en los hijos criados por parejas homosexuales y lesbianas.

"Incluso si una pareja está en una relación gay o lesbiana, uno de ellos aún puede adoptar. Entonces, el argumento de que esto creará un impacto psicológico en el niño es desmentido por el hecho de que hoy, tal como está la ley, está abierto para que adopten", insistió Chandrachud.

"Es solo que el niño pierde los beneficios de la paternidad de ambos padres", matizó el juez.

LA HOMOSEXUALIDAD, UN CONCEPTO "ELITISTA URBANO"

El gobierno central calificó la homosexualidad y la idea del matrimonio entre personas del mismo sexo como un concepto "elitista urbano", una acusación a la que Chandrachud respondió que no se disponen de datos oficiales para demostrar la certeza de dicha afirmación.

"Algo que es innato no puede tener un sesgo de clase. Puede que sea más urbano en sus manifestaciones porque cada vez más personas en las zonas urbanas están saliendo del armario", sentenció el juez.