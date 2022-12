Los asesinatos de una abogada y una estudiante provocan conmoción en Omán

Los asesinatos de una abogada por su exmarido frente a un tribunal omaní y de una estudiante por un hombre delante de su universidad en la primera quincena de diciembre han provocado una conmoción entre los ciudadanos de Omán, informaron hoy dos ONG.



"El Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR) y la Asociación Omaní para los Derechos Humanos (OAHR) comparten el dolor de las familias de las dos mujeres brutalmente asesinadas en Omán y piden a las autoridades que hagan más para proteger a las mujeres", aseguraron las organizaciones en un comunicado.

El pasado 7 de diciembre de 2022, la abogada Amal al Abri, de 42 años, fue asesinada frente al Tribunal de Primera Instancia de la ciudad costera de Seeb, en el noreste de Omán, por su exmarido.

La apuñaló varias veces en diferentes partes de su cuerpo y luego huyó dejándola desangrarse hasta morir.

Por otro lado, el pasado 11 de diciembre, la estudiante Ibtisam al Maqrishi, de 32 años, fue asesinada frente a la puerta de la Universidad de Tecnología y Ciencias Aplicadas en el estado de Ibri, en el noroeste del país.

El delincuente, que la perseguía con su automóvil, chocó contra su coche por detrás y, cuando se detuvo, rompió la ventana del vehículo y la apuñaló varias veces, lo que provocó su muerte.

"Los ciudadanos omaníes expresaron en las redes sociales su conmoción por los dos asesinatos y condenaron que el Gobierno no haya brindado la protección necesaria a las mujeres en el país", según las ONG.

Bajo la etiqueta "la abogada mártir", algunos usuarios de Omán afirmaron en la red social Twitter que "las mujeres no son asesinadas por desconocidos, bandidos o ladrones, son asesinadas por las personas más cercanas y en los lugares más seguros".

Otro usuario omaní reflexionó: "Una pregunta sin respuesta, ¿hasta cuándo la mujer seguirá pagando por su vida la factura de un matrimonio fallido?".

Omán, que aún no penaliza la violencia conyugal, se sitúa por debajo de la media regional, con una puntuación de 35.5 sobre 100 respecto a las oportunidades económicas para las mujeres, según el índice Women, Business and the Law del Banco Mundial para 2021, que precisa que las mujeres de este país se encuentran "especialmente desfavorecidas en cuanto a movilidad, maternidad y matrimonio".