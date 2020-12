Los datos sobre Kilauea, el volcán de Hawái que está en erupción

Hawái está cerrando 2020 con uno de los fenómenos más intimidantes de la naturaleza. Hace un par de días hizo erupción el volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo.

La erupción se registró en el cráter Halema´uma´u el domingo 20 de diciembre por la noche, liberando una nube de vapor que alcanzó nueve kilómetros de altura y duró aproximadamente una hora, según el diario "The Guardian". No se han detectado explosiones y la lava se mantiene aislada dentro de la caldera, aunque la situación continúa siendo monitoreada.

Para el 22 de diciembre, se reportó que el lago de lava había crecido tres metros en tres horas y media, con lo cual alcanzó una profundidad total de 134 metros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Estos son algunos datos acerca de este emblemático volcán ubicado en la Isla Grande de Hawái, cuya última erupción había sucedido en 2018.

1. El volcán alcanza mil 227 metros sobre el nivel del mar y representa el 14% del área de la Isla Grande de Hawái, de acuerdo con el sitio web Live Science. También es el volcán más joven de la isla: se formó bajo el mar hace unos 280 mil años, según el Servicio de Parques Nacionales.

2. El Kilauea es un perfecto ejemplo de un volcán en escudo. Es decir, no tiene una silueta cónica y empinada, sino se conforma de una masa de enorme extensión. Estos volcanes se forman a partir de basalto, un tipo de lava que fluye rápidamente en lugar de acumularse, explica la Universidad Estatal de Oregon.

3. Se dice que la caldera Halema´uma´u es el hogar de Pele, la diosa hawaiana de los volcanes. Antiguas tradiciones orales hablan sobre erupciones provocadas por Pele mucho antes de que William Ellis, primer europeo en ver la cima, llegara en 1823.

Pele es considerada una deidad tanto creadora como destructora por naturaleza. Es una tradición pedirle permiso para recorrer estas tierras.

4. Por muchos años se creyó que Kilauea era una parte de Mauna Loa, su vecino considerado el volcán activo más grande del mundo. Sin embargo, ahora se sabe que tiene su propio sistema de magma y éste se extiende por más de 60 kilómetros en las profundidades de la tierra.

5. Desde 1952, el Kilauea ha hecho erupción otras 34 veces. Entre 1983 y 2018 tuvo actividad continua en su zona de ruptura este.

6. Normalmente las erupciones del Kilauea se contienen en la caldera Halema´uma´u, creando un lago de lava ardiente y, en ocasiones, inundando este sitio para darle una nueva forma.

7. En su erupción de 2018, el volcán arrojó suficiente lava para llenar 320 mil albercas olímpicas, la cual fluyó por cuatro meses. Más de 700 casas fueron destruidas, de acuerdo con "USA Today".

Esta erupción hizo que la caldera Halema´uma´u colapsara y se expandiera: de 85 metros de profundidad pasó a 487, y de 800 metros de ancho ahora posee 2.4 kilómetros.

8. En varios puntos del volcán se forman "mechones" en tono dorado, como si fuera pelo humano. En realidad se trata de fibra de vidrio creada por el gas de una erupción. Se les dice "cabello de Pele", en alusión a la diosa hawaiana.

Aunque son increíblemente delgadas y de aspecto frágil, las fibras están filosas; pueden enterrarse en la piel como pedacitos de cristal.

9. En agosto de 2019 se confirmó por primera vez la existencia de un lago de agua en el interior de Halema´uma´u. Tenía 49 metros de profundidad. No obstante, el cuerpo de agua se evaporó con la erupción que inició el 20 de diciembre de 2020.

10. El Kilauea forma parte del Parque Nacional de los Volcanes, catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Existen varios senderos marcados para obtener las mejores vistas de los volcanes, así como recorridos guiados en auto o desde el mar.

Desde el lunes cientos de visitantes han llegado para admirar la erupción desde diferentes miradores y el parque se encuentra abierto las 24 horas.

11. Volcano House es un hotel construido en la parte más alta del volcán, por lo que los afortunados huéspedes de sus habitaciones y sitios para acampar tienen vistas inmejorables. Es una propiedad histórica, cuyo pasado se remonta al año 1846.