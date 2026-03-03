Los golpes más duros están por venir: M. Rubio

Dubái, EAU.- Israel y Estados Unidos continuaron el lunes con sus ataques contra Irán como parte de una campaña que, de acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump, probablemente se extenderá durante varias semanas. En tanto, Teherán y sus aliados respondieron con ataques contra Israel, naciones del Golfo Pérsico y objetivos importantes para la producción mundial de energía.

La intensidad de los ataques, el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y la falta de un plan de salida evidente sentaron las bases para un conflicto prolongado con consecuencias de gran alcance. Lugares habitualmente tranquilos en Oriente Medio, como Dubái, han sido atacados; cientos de millas de pasajeros están varados en todo el mundo; los precios del petróleo se han disparado y los aliados de Estados Unidos han prometido ayudar a interceptar misiles y drones iraníes.

Sin un fin al conflicto en el horizonte, Trump dijo que es probable que las operaciones duren de cuatro a cinco semanas, pero que estaba preparado "para ir mucho más allá de eso".

"Los golpes más duros aún están por venir por parte del ejército de Estados Unidos", aseveró el secretario de Estado Marco Rubio ante periodistas. "La siguiente fase será aún más dura para Irán de lo que es en este momento".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseguró que las fuerzas estadounidenses estaban decididas a destruir la potencia de misiles de Irán, acabar con su Armada, evitar que desarrolle un arma nuclear y garantizar que no pueda mantener su apoyo a grupos aliados como el Hezbollah libanés, el cual lanzó misiles contra Israel el lunes, lo que hizo que Israel lanzara bombardeos en Líbano.

Irán amplía los ataques

Con los mercados mundiales ya sacudidos por los combates, los enfrentamientos se expandieron por una región vital para el suministro de energéticos.

La refinería saudí Ras Tanura fue atacada con drones, que fueron repelidos por sus defensas, afirmó un portavoz militar a través de la agencia estatal Saudi Press Agency.

Qatar afirmó que su fuerza aérea había derribado dos bombarderos Sukhoi Su-24 iraníes, mientras que QatarEnergy anunció que detendría su producción de gas natural licuado de manera indefinida, sacando del mercado a uno de los principales proveedores a nivel mundial.

Varios barcos también han sido atacados en el estrecho de Ormuz, por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo que se comercia a nivel mundial.