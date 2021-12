Los países que han cerrado fronteras o restringido vuelos por ómicron

Tras el surgimiento de la variante ómicron, diversos países han optado por restringir los vuelos desde el sur de África, donde se detectó por primera vez la variante que parece ser más contagiosa que delta, aunque no hay evidencias de que sea más grave o mortal. La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con Sudáfrica, han cuestionado este tipo de medidas por los daños que ocasionan y porque no sirven para contener la expansión del Covid-19.

Países con cierre total de fronteras

Israel

Fue el primero en anunciar la prohibición de llegadas del extranjero, vigente desde el domingo 28 de noviembre y hasta nuevo aviso. En el país se detectó un contagio con ómicron y ordenó un rastreo exhaustivo de contactos, para evitar que esta mutación se extienda.

Japón

Fue el segundo país en aplicar cierre total de fronteras, vigente desde este martes 30 de noviembre y durante las siguientes dos semanas. Se detectaron ya dos casos y el gobierno pidió a las aerolíneas dejar de aceptar reservas de vuelos hacia Japón hasta el 1 de diciembre. El segundo contagiado detectado es un hombre que llegó a Tokio el 27 de noviembre procedente de Perú, país que oficialmente no ha informado de caso alguno de la nueva variante.

Marruecos

Canceló desde el lunes 29 de noviembre todas sus conexiones aéreas con otros países durante dos semanas y cerró la frontera de Guerguerat que une el Sahara Occidental con Mauritania, que es la única conexión marítima de pasajeros que tenía activa con Italia. No ha registrado casos de ómicron.



Países que han restringido vuelos

Estados Unidos

Desde el lunes 29 de noviembre, está prohibido el ingreso al país desde ocho países: Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, Namibia, Lesotho, Esuatini, Mozambique y Malawi, excepto para ciudadanos estadounidenses y residentes legales en Estados Unidos. El país no ha registrado casos de pacientes con la variante ómicron, y el presidente Joe Biden admite que los cierres no evitarán que la variante llegue a EU.

Canadá

Primer país de América en notificar un caso de ómicron, anunció desde el viernes la prohibición de acceso a extranjeros procedentes de siete países africanos: Sudáfrica, Mozambique, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto y Esuatini.

Unión Europea

Los 27 países que componen el bloque (Alemania, Bulgaria, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Lituania, Países Bajos, República Checa, Austria, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumania, Bélgica, Croacia, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Letonia, Malta, Portugal y Suecia) decidieron cerrar temporalmente las puertas a los viajeros procedentes del sur de África, un protocolo que será revisado cada dos semanas. España aclaró que más que cierre, las personas procedentes de Sudáfrica, Botsuana, Esuatini, Lesotho, Mozambique, Namibia o Zimbabue deberán guardar una cuarentena de 10 días al llegar a suelo español.

Este miércoles se anunció que la UE prepara un "protocolo extremadamente reforzado" para poder reanudar los vuelos de estos países.

La variante ómicron ha sido detectada en Países Bajos, Alemania, Italia, Dinamarca, Austria, Suecia, Bélgica, República Checa, Francia y Portugal.

Reino Unido

Desde el viernes pasado quedaron suspendidos vuelos procedentes de Sudáfrica, Namibia, Lesotho, Botsuana, Esuatini y Zimbabue, países a los que colocó en la lista roja por el riesgo de coronavirus. En esta nación hay constancia de 14 contagios con ómicron.

Turquía

El sábado el gobierno anunció la prohibición de entrada, desde ese día, a pasajeros que lleguen por tierra, mar, aire o ferrocarril desde Botsuana, Sudáfrica, Mozambique, Namibia y Zimbabue. Además, suspendió vuelos a Marruecos, en reciprocidad a la medida adoptada por Rabat.

Australia

Desde el sábado 27 de noviembre, quedó prohibida la entrada al país para aquellos viajeros no australianos ni residentes que hayan visitado en los últimos 14 días Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto, Suazilandia, Malaui, Mozambique o las Islas Seychelles. Un día después, confirmó sus dos primeros casos con la variante ómicron.

Singapur

Desde el 27 de noviembre restringe el acceso a viajeros extranjeros o no residentes que en los últimos 14 días hayan estado en Botsuana, Suazilandia, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue. Tampoco podrán hacer escala en el país.

Filipinas

Desde el 28 de noviembre está prohibido el acceso a personas procedentes de Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Zimbabue, Lesotho, Suazilandia y Mozambique en el continente africano, y a Austria, la República Checa, Hungría, Holanda, Suiza, Bélgica e Italia en Europa.

Los filipinos que hayan viajado a esos países y cuyo acceso al territorio nacional ya hubiera sido aprobado podrán entrar en el país, pero deberán guardar una cuarentena de 14 días en un lugar designado por las autoridades.

India

El país que en mayo pasado, en la segunda ola, registró picos de 400 mil casos y más de 4 mil 500 decesos diarios hoy presenta cifras mínimas de coronavirus. Ante ómicron, que no se ha detectado en la nación, el gobierno optó por imponer condiciones más estrictas para viajeros procedentes de naciones "de riesgo", como Sudáfrica y la Unión Europea.

De esta región, otros países que restringieron el acceso a personas procedentes del sur de África son Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Tailandia.

Brasil

El gigante sudamericano, único país latinoamericano con casos (tres) de la variante ómicron confirmados, cerró desde el 29 de noviembre sus fronteras aéreas a seis países de África: Sudáfrica, Botsuana, Esuatini, Lesotho, Namibia y Zimbabue.

Argentina

Si bien no restringió el acceso, el gobierno determinó que toda persona que haya estado en África en los últimos 14 días deberá aislarse y realizar un test de PCR para recibir el alta del aislamiento, además se decidió suspender el transporte aéreo y marítimo directo de África.

Guatemala

El viernes se anunció restricción de entrada a personas procedentes de Sudáfrica, Namibia, Bostwana, Mozambique, Lesotho, Zimbabue, Esuatini y Egipto. Ciudadanos guatemaltecos, extranjeros residentes, miembros del cuerpo diplomático y tripulantes de aeronaves podrán ingresar presentando su certificado vacunación o prueba PCR negativa de covid, pero deberán cumplir 10 días de cuarentena si estuvieron en las últimas dos semanas en alguno de los ocho países africanos mencionados.

República Dominicana

Desde el viernes quedó suspendido el ingreso de vuelos procedentes de Sudáfrica, Botsuana, Lesotho, Namibia, Suazilandia y Angola.

Además de estos países, otros con restricciones vigentes al acceso de personas procedentes del sur de África son: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Jordania y las Maldivas.