Los primeros tenis de Nike y los de Marty McFly, a subasta en Sotheby's

Los primeras son los "Moon Shoe", de las que apenas se hicieron 12 pares a mano, diseñadas en 1972 por el cofundador de la marca Mike Bill Bowerman, que se inspiró para el diseño de la suela en la plancha de gofres de su mujer.



Según indica la compañía en un comunicado, este modelo estaría valorado entre 110,000 y 160,000 dólares y se trata del único par en buenas condiciones del que se tiene registro.



Los segundos son una edición limitada del diseño que McFly llevó en la segunda entrega de "Back to the Future", lanzadas en 2011 con una reedición en 2016, y de las cuales solo se produjeron 1,500 pares (89 en 2016).



Los tenis en aquella ocasión fueron también subastados, con todos los beneficios recaudados destinados a la fundación Michael J. Fox -el actor que interpretó a McFly- para la Investigación en párkinson, enfermedad que adolece el intérprete.



El modelo de 2011 incluía luces en las tiras, los talones y en medio de la suela, en tanto que su reedición de 2016 sumó la tecnología de atado automático.



Las de 2011 se estima que se vendan por entre 13,000 y 18,000, en tanto que las de 2016 parten de un precio de 50,000 y podrían alcanzar los 70,000 dólares.



Además de estos modelos, Sotheby's también destaca unos Air Jordan 4 diseñados por el rapero Travis Scott para una colección "Friends and Family" que jamás fueron lanzadas. Los cuatro diseños se ofrecerán de manera conjunta en un mismo lote, que se espera que pueda alcanzar los 60 mil dólares.



La subasta, que se producirá a través de internet únicamente, se produce en colaboración con Stadium Goods, una página web dedicada a la compraventa de estas prendas.



Para el jefe de comercio electrónico global de la casa de subastas, Noah Wunsch, esta puja "ofrece un amplio abanico de tenis excepcionales y altamente codiciadas que mezclan arte, cultura y moda".



La misma idea destaca el cofundador de Stadium Goods, John McPheters, que habla de las deportivas como "el lujo en moda de esta generación".