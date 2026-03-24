Los votantes rechazan la reforma de Meloni
Roma, Ita.- Los votantes en Italia rechazaron el lunes una reforma judicial respaldada por la primera ministra conservadora Giorgia Meloni, lo que supuso un duro revés para el gobierno de derecha a un año de las elecciones nacionales.
"Los ciudadanos italianos han decidido y respetamos su decisión como siempre", afirmó Giorgia Meloni en un vídeo publicado en Instagram. Prometió, como se anticipaba, completar su mandato, que se extiende hasta 2027.
"Seguiremos adelante como siempre lo hemos hecho: con responsabilidad, determinación y, sobre todo, con respeto por Italia y su pueblo", agregó Meloni y admitió cierto "arrepentimiento por una oportunidad perdida de modernizar Italia".
El bando del "No" obtuvo casi el 54% de los votos frente a la campaña del "Sí" respaldada por el gobierno, que obtuvo un 46%, según los resultados finales difundidos por el Ministerio del Interior.
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La coalición de Meloni presentó la reforma judicial como un paso clave para agilizar el sistema judicial de Italia.
Pero los críticos sostuvieron que las medidas contempladas corrían el riesgo de concentrar demasiado poder en el poder ejecutivo. Partidos de la oposición, grupos de la sociedad civil y asociaciones jurídicas conformaron un frente unificado, advirtiendo que la reforma podría socavar los contrapesos y controles institucionales.
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