Cambios en la lucha contra la desinformación en Arizona

NUEVA YORK (AP) — Uno de los principales funcionarios electorales del condado más grande de Arizona, que se ha visto sacudido en los últimos años por teorías conspirativas e intimidación a los trabajadores electorales, se está alejando de las medidas previas de la oficina para combatir la desinformación.

El registrador del condado de Maricopa, Justin Heap, ha reducido su personal de comunicaciones externas de siete a uno, disminuyendo drásticamente un equipo cuyas funciones incluían combatir información falsa sobre las elecciones.

Heap, un republicano que asumió el cargo en enero, dijo en un informe el viernes que el anterior registrador se había centrado demasiado en las comunicaciones políticas externas.

"En respuesta, he eliminado los salarios y las posiciones de seis funcionarios de comunicaciones externas para liberar recursos para las mejoras necesarias en el desarrollo y la gestión de nuestras bases de datos y sistemas electrónicos clave", afirmó Heap, cuya oficina comparte las funciones electorales con la junta de supervisores del condado.

La oficina mantendrá a un miembro del personal de comunicaciones externas y su equipo de comunicaciones de "información para votantes" de seis miembros, que difunde información oficial sobre elecciones y otros asuntos de registro, según el jefe de personal de Heap, Samuel Stone.

El anuncio de Heap supone un cambio respecto a la filosofía de su predecesor Stephen Richer, un republicano cuya oficina había pasado cuatro años defendiendo agresivamente cómo se celebraban las elecciones y se contaban los votos en el condado de Maricopa. El disputado condado ha sido un blanco casi constante de desinformación, teorías conspirativas y amenazas relacionadas con el voto desde 2020, cuando las falsas afirmaciones del presidente Donald Trump sobre un fraude electoral provocaron un aumento de votantes que dudaban de los resultados legítimos.

Richer dijo a The Associated Press el año pasado que, aunque no tenía personal dedicado a tiempo completo a monitorear la desinformación o amenazas en línea, su equipo de comunicaciones había asumido parte de ese trabajo. Dijo que colaboraron con la oficina de la junta de supervisores, la comisaría y la policía local.

Richer también intervenía regularmente de manera personal para corregir publicaciones falsas que se volvían virales, utilizando su cuenta en la plataforma social X para responder directamente a los usuarios y explicar los hechos sobre cómo funcionaban la votación y el conteo de votos.

Heap "no cree que sea apropiado que las agencias gubernamentales controlen la ´desinformación´ en línea", dijo Stone en un correo electrónico a la AP. Afirmó que las amenazas futuras hacia los funcionarios electorales serían manejadas por la comisaría del condado de Maricopa.

Heap, quien desbancó a Richer en una primaria republicana el año pasado y venció a otro candidato demócrata en noviembre, se ha abstenido de afirmar que las elecciones de 2020 y 2022 fueron robadas. Ha dicho que los votantes no confían en el sistema electoral del estado porque está mal administrado.

"No es porque crean en la desinformación en las redes sociales", dijo Heap durante un debate en junio. "Es porque ven que los mismos problemas suceden ciclo electoral tras ciclo electoral tras ciclo electoral, y no pueden hacer que los funcionarios electos siquiera reconozcan que este es un problema masivo y aborden sus preocupaciones".

Heap ha presentado planes que dice mejorarán la confianza de los votantes en las elecciones, incluyendo la eliminación de votantes inactivos de los registros y permitiendo que los observadores electorales vean de cerca el proceso de verificación de firmas en las boletas anticipadas.

Su alejamiento de la corrección de la desinformación electoral está en consonancia con el gobierno de Trump, que ha argumentado que no es competencia del gobierno. Trump ha arremetido contra lo que denomina "censura" gubernamental de los ciudadanos estadounidenses y el mes pasado ordenó que los empleados federales no hicieran nada para restringir la libertad de expresión de los estadounidenses.