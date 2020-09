Luz verde para probar tres vacunas contra la COVID-19 en Ecuador

Al menos 20.000 voluntarios en Ecuador participarán en pruebas de tres vacunas contra la COVID-19 a partir de noviembre, en un proyecto de la OMS en el que intervienen el Ministerio de Salud y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).



El docente de ese centro universitario, Enrique Terán, indicó a Efe que los voluntarios que formen parte del estudio clínico de la OMS, denominado "Solidarity Vacunas", deberán someterse a una evaluación previa de salud para garantizar que se encuentran en las condiciones adecuadas para la aplicación de las dosis.



El investigador advirtió que al tratarse de un estudio inicial de eficacia y seguridad, no es recomendable la participación de personas que ya se hayan infectado previamente del coronavirus.



"Este análisis intenta enfocarse en el grupo de mayor afectación, es decir, en los adultos jóvenes de 20 a 50 años", precisó.



La USFQ en conjunto con la Cartera de Salud Pública iniciarán la etapa de reclutamiento a partir del próximo mes de octubre en Quito y Guayaquil, ciudades con mayor el índice de contagios a nivel nacional, con más de 23.000 y 13.000 positivos, respectivamente.



Después de la presentación final del protocolo con las directrices del estudio, su aprobación queda en manos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y los comités de ética, antes de proceder a su implementación.



Una vez que se inicie el proyecto, quienes participen en el estudio sobre las vacunas experimentales serán monitoreados por los encargados de la investigación.



Por solicitud expresa de la OMS, aún no es posible conocer las tres vacunas que se probarán en Ecuador, pues la Organización internacional negocia su abastecimiento con fabricantes directos.



No obstante, Terán indicó que las dosis que se probarán en el país "están en su estado de mayor desarrollo y se encuentran en la fase tres de ejecución en algunos países".



En marzo pasado la OMS dio inicio a este gran ensayo clínico a nivel mundial con el fin de dar con el tratamiento más eficaz para la COVID-19.



Desde junio pasado la USFQ y el Gobierno mantienen contacto con representantes de la Organización Mundial de la Salud al objeto de que Ecuador pueda formar parte de los ensayos clínicos que actualmente se realizan a nivel mundial.



Respecto las pruebas en el marco de la campaña "Solidarity Vacuna", el director general de la OMS, Tedros Adhanom, indicó que el proyecto "está diseñado para generar los datos sólidos que necesitamos, para mostrar qué tratamientos son los más eficaces".



Se espera que el Ministerio de Salud ecuatoriano se pronuncie al respecto en los próximos días.



Ecuador registraba hasta el jueves 113.206 contagios y 10.749 fallecimientos por COVID-19, de los que 6.971 fueron confirmados y 3.778 se contabilizan como muertes probables por la enfermedad.