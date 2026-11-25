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NUEVA YORK (AP) — El tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York ha sido pospuesto, ya que se pronostican fuertes vientos en la ciudad durante el día festivo, informó NBC el miércoles.

En un comunicado, NBC indicó que el desfile se realizará ahora el sábado, tras conversaciones con la ciudad y por preocupaciones sobre la seguridad de los participantes y los espectadores.

"Debido a las condiciones meteorológicas extremas, la ciudad de Nueva York, Macy's y NBC han decidido, por el bien de la seguridad tanto de los participantes como de los espectadores, trasladar el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's al sábado", indica el comunicado.

NBC, que transmite el desfile, emitirá el jueves una repetición de la edición de 2025.

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Se prevé que la ciudad de Nueva York sea azotada por ráfagas de viento de entre 80 y 96 km/h (50 y 60 mph) el jueves, junto con vientos constantes y sostenidos de entre 48 y 61 km/h (30 y 38 mph), según funcionarios de gestión de emergencias de la ciudad. También se prevén lluvias de moderadas a intensas.

Por separado, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de vientos fuertes y una alerta de inundaciones costeras desde el jueves hasta el viernes.

La ciudad lleva mucho tiempo aplicando medidas que determinan si se deben bajar los globos o cancelar por completo su uso si el viento se vuelve demasiado fuerte, debido a la preocupación de que los vientos intensos puedan desviarlos de su trayectoria y hacer que se dirijan hacia los espectadores a lo largo del recorrido del desfile.