Maestra india gana premio a la enseñanza

Dubái, EAU.- Una profesora y activista india conocida por crear cientos de centros de enseñanza y pintar murales educativos en vecindarios marginales ganó el Premio Global a la Enseñanza, dotado con un millón de dólares.

Ruble Nagi asistió al galardón en la Cumbre Mundial de Gobiernos, un evento anual en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que reúne a líderes de todo el mundo.

Su Fundación de Arte Ruble Nagi ha abierto más de 800 centros educativos en toda la India. Su objetivo es que los niños que nunca han asistido a la escuela comiencen a tener una enseñanza estructurada. También enseñan a los que ya están escolarizados. Nagi también pinta murales que enseñan a leer y escribir, ciencia, matemáticas e historia, entre otros temas.

Al aceptar el premio, Ruble dijo que era un honor para ella y para India. Contó que comenzó su trabajo hace 24 años con 30 niños en un pequeño taller, y ha llegado a más de un millón.

"Creo que cada paso me ha motivado e inspirado para llevar a cada niño en India a la escuela", añadió Ruble Nagi. "Cuando era niña, era mi sueño ver a todos los niños en la escuela, ya medida que creces, conseguirlo para tantos como podamos creo que es una experiencia que te hace sentir muy humilde".

El premio lo concede la Fundación Varkey, cuyo fundador, Sunny Varkey, creó la empresa con fines de lucro GEMS Education, que gestiona docenas de escuelas en Egipto, Qatar y EAU.