Magyar juramenta como primer ministro húngaro

Budapest, Hungría.- Péter Magyar tomó posesión el sábado como nuevo primer ministro de Hungría, dando inicio a una nueva era política tras 16 años de gobierno de Viktor Orbán.

El partido de centroderecha Tisza de Magyar derrotó a la formación nacionalista-populista Fidesz, de Orbán, en un golpe sorprendente, y obtuvo más votos y escaños en el Parlamento que cualquier otro partido en la historia poscomunista del país.

La victoria, que dio a Tisza una mayoría parlamentaria de dos tercios, le permitirá revertir muchas de las políticas que le dieron a Orbán una reputación, entre muchos de sus críticos, de ser un autoritario de ultraderecha.

En un discurso ante decenas de miles de simpatizantes en una plaza frente al edificio del Parlamento después de prestar juramento, el nuevo primer ministro dijo a la multitud: "Hoy, toda persona amante de la libertad en el mundo quiere ser poco húngara".

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"Ustedes han enseñado al país y al mundo que son las personas más comunes, de carne y hueso, las que pueden derrotar a la tiranía más despiadada", expresó.

En su discurso, Magyar transmitió un mensaje de unidad y prometió ayudar a sanar las profundas divisiones sociales que, según manifestó, el gobierno de Orbán había sembrado.

"Hoy es el cumplimiento del largo camino que hemos recorrido juntos en los últimos años, el cumplimiento de la creencia común de que Hungría es capaz de volver a ponerse de pie, es capaz de creer en sí misma y de volver a ser una patria común para todos los húngaros", señaló.

Magyar ha prometido recomponer los lazos de su país con la UE, que Orbán había llevado al límite, y restaurar el lugar de Hungría entre las democracias occidentales, cuya posición había quedado en entredicho a medida que Orbán se acercaba cada vez más a Rusia.