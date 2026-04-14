Magyar pediría a Putin terminar la guerra en Ucrania

Budapest, Hungría.- El ganador de las elecciones húngaras, Péter Magyar, dijo el lunes que si el presidente ruso Vladímir Putin le llamaría, hablaría con él y le pediría que ponga fin a la guerra en Ucrania.

"Si Vladímir Putin llama, contestaré el teléfono", dijo en su primera conferencia de prensa tras su victoria aplastante sobre el primer ministro Viktor Orbán, un aliado de Putin. "Si habláramos, podría decirle que será bueno terminar con la matanza después de cuatro años y poner fin a la guerra".

"Probablemente sería una conversación telefónica corta y no creo que él ponga fin a la guerra por mi consejo", agregó.

La declaración de Magyar probablemente fue recibida con agrado por muchos en toda la Unión Europea, que se habían acostumbrado al tono conciliador de Orbán al hablar de la guerra o de Putin.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desde las multitudes jubilosas a lo largo del Danubio en Budapest hasta las oficinas ejecutivas en Bruselas, abundaron los elogios e incluso el júbilo por el próximo mandatario de Hungría. Pero la oleada tras su victoria se centró principalmente en la perspectiva de ya no tener que lidiar con ViKtor Orbán, a quien muchos veían como una amenaza para la paz y la prosperidad de Europa.

Luego de que Magyar rinda juramento en mayo, el nuevo primer ministro podría potencialmente levantar el veto de Hungría y permitir que la Comisión Europea proporcione a Ucrania el préstamo que Orbán había aceptado en diciembre para luego retractarse, enfureciendo a sus homólogos.

Diplomáticos de la UE discutirán la mejor manera de acelerar los fondos a Kiev, dijo un funcionario chipriota.