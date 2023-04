Maine: Inicia limpieza de vías tras descarrilamiento de tren

SANDWICH ACADEMY GRANT TOWNSHIP, Maine, EE.UU. (AP) — La compañía ferroviaria Canadian Pacific Kansas City encabeza las tareas de despeje y reparación de vías tras el descarrilamiento e incendio de un tren de carga en Maine, informaron las autoridades el domingo.



Tres obreros ferroviarios recibieron atención médica y posteriormente dados de alta del hospital luego que tres locomotoras y seis vagones con madera y cables eléctricos se descarrilaron el sábado en el condado Somerset, indicaron las autoridades.

Las locomotoras y los cuatro vagones de madera descarrilados se incendiaron. Dos vagones descarrilados que transportaban los líquidos inflamables etanol y pentametilheptano, ambos clasificados como materiales peligrosos, no quedaron en medio del fuego y no se derramaron químicos, dijo C. Doniele Carlson, portavoz de Canadian Pacific Kansas City.

Canadian Pacific Kansas City, creada por una fusión de las compañías Canadian Pacific y Kansas City Southern que se completó el viernes, lidera las labores de limpieza, recuperación de materiales y reparaciones, trabajando con agencias estatales y bomberos y agencias de rescate locales, afirmó Jim Britt, del Departamento de Agricultura, Conservación y Patrimonio Forestal de Maine.

Los trabajadores estaban retirando locomotoras y vagones de ferrocarril descarrilados, retirando los escombros del accidente y reparando la vía férrea. Se desconoce cuánto tiempo tomará el proceso.

Los descarrilamientos y la seguridad ferroviaria han sido una preocupación creciente en todo el país desde el grave descarrilamiento de un tren de carga de Norfolk Southern el 3 de febrero en las afueras de East Palestine, Ohio, que obligó a evacuar y generó problemas de salud persistentes debido a los químicos liberados.

Autoridades de Maine dijeron el domingo que no hubo riesgos para la población ni fue necesario desalojar la zona.

La compañía ferroviaria y las autoridades estatales culparon del descarrilamiento a un derrumbe. Pero la Administración Federal de Ferrocarriles, que envió a un inspector al lugar, sugirió que pasarán semanas antes que se publiquen todos los detalles del accidente.

Se le ha pedido a la ciudadanía mantenerse alejada del lugar.

El descarrilamiento ocurrió cerca de Rockwood, un pueblo de unos 300 habitantes en Moosehead Lake, a unos 140 kilómetros (90 millas) al noroeste de Bangor.