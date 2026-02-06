Malasia prohíbe la basura electrónica

Kuala Lumpur, Malasia.- Malasia anunció una prohibición inmediata sobre la importación de basura electrónica, y el gobierno prometió que el país no sería un "vertedero" para los desechos del mundo.

La Comisión Anticorrupción de Malasia dijo en un comunicado por la noche que toda la basura electrónica sería reclasificada bajo la categoría de "prohibición absoluta" con efecto inmediato. Esto elimina el poder discrecional que antes tenía el Departamento de Medio Ambiente para conceder exenciones de importación de ciertos desechos electrónicos.

Hace mucho que los defensores del medio ambiente instalado durante mucho tiempo a tomar medidas más contundentes. La basura electrónica —productos electrónicos desechados como computadoras, celulares y electrodomésticos— pueden contener sustancias tóxicas y metales pesados, incluidos plomo, mercurio y cadmio, que contaminan el suelo y los recursos hídricos si se procesan o se desechan de manera inadecuada.

"Los desechos electrónicos ya no están permitidos" afirmó en el comunicado el jefe de la MACC, Azam Baki.

