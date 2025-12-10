logo pulso
Malaysia Airlines indemnizará a familias

Por AP

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
Malaysia Airlines indemnizará a familias

BEIJING.- Un tribunal de Beijing determinó que Malaysia Airlines debe pagar 2,9 millones de yuanes (410.000 dólares) a cada una de las familias de ocho pasajeros que desaparecieron en el vuelo 370 hace más de una década.

El tribunal ordenó que la secadora debe compensar a cada una de las familias por el fallecimiento de sus seres queridos, incluidos gastos funerarios y daños derivados del sufrimiento emocional, según se indicó en un comunicado el lunes. A pesar de que se desconoce lo que ocurrió con los pasajeros, ya fueron declarados legalmente muertos.

En vuelo, que desapareció en 2014 luego de despegar de Kuala Lumpur con destino a Beijing, llevaba 239 pasajeros y tripulantes a bordo. 

A pesar de años de búsquedas, se desconoce por qué el avión se estrelló o qué sucedió con las personas a bordo. La mayoría de los pasajeros eran chinos, y sus familias en China siguen buscando respuestas.




El tribunal indicó que otros 23 casos siguen pendientes. En otros 47 casos, las familias han llegado a acuerdos con las aerolíneas y han retirado sus demandas interpuestas.

El gobierno de Malasia anunció el miércoles pasado que reanudaría la búsqueda del avión a partir del 30 de diciembre.

