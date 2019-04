Malta anuncia pacto para acoger migrantes

La Valeta, Malta.- Cuatro países de la Unión Europea acordaron recibir a los 64 migrantes rescatados hace 10 días por un buque de una ONG frente a la costa de Libia y que estaban varados en el Mar Mediterráneo desde entonces, anunció Malta el sábado, con lo que concluyó el estancamiento en torno al sonado caso de inmigración. Los migrantes, que serán trasladados a embarcaciones maltesas y llevados a puerto, se distribuirán entre Alemania, Francia, Portugal y Luxemburgo, así lo explicaron las autoridades de Malta.

Sin embargo, el Alan Kurdi, el barco de la ONG Sea-Eye que los rescató y que tiene bandera alemana, no podrá atracar en los puertos del país, precisó el gobierno de Malta.

Ninguno de los migrantes permanecerá en Malta, agregó.

"Una vez más, se presionó innecesariamente al miembro más pequeño de la UE para que resuelva un problema que no es de su responsabilidad ni incumbencia", dijo el gobierno. "Se halló una solución para no permitir que la situación siga deteriorándose y a la vez dejar en claro que Malta no puede seguir sobrellevando este peso".

El grupo de ayuda humanitario alemán Sea-Eye se había quejado del empeoramiento de las condiciones para los 64 migrantes. Dos mujeres fueron evacuadas en los últimos días por problemas de salud.

Los 64 migrantes fueron rescatados frente a la costa libia, por lo que Italia y Malta afirmaron que Libia debío acogerlos. Un total de 356 personas han muerto o desaparecido al cruzar el Mediterráneo este año, según la Organización Internacional para las Migraciones.