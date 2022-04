Mandatario australiano causa indignación por comentarios sobre discapacitados

Sídney (Australia), 21 abr (EFE).- El primer ministro australiano, Scott Morrison, se encuentra en el centro de la polémica este jueves por un comentario realizado la víspera durante un debate electoral donde dijo sentirse "bendecido" por no tener hijos con discapacidad.

Morrison tuvo que salir este jueves a expresar "sus profundas disculpas" tras decirle ayer a la madre de un hijo autista de cuatro años, que preguntó durante el debate sobre las ayudas sociales para este sector de la población, que él y su mujer han sido "bendecidos" porque tienen "dos hijas que no han pasado por esto".

El mandatario, quien participaba anoche en un debate en la ciudad de Brisbane frente al líder opositor, el laborista Anthony Albanese, agregó que él "solo" puede "intentar comprender" las aspiraciones que tienen los padres con hijos discapacitados.

Las declaraciones del mandatario provocaron inmediatamente una serie de críticas en los medios y las redes sociales por parte de políticos, personas de alto perfil con autismo y discapacidad o padres de este colectivo de la población, entre otros habitantes del país oceánico.

"Me desperté esta mañana y me sentí bendecido de ser discapacitado. Creo que mis padres también lo están. Sentir pena por nosotros y nuestras familias no ayuda. Trátennos con igualdad y dennos las opciones y el control de nuestras vidas", escribió en Twitter, Dylan Alcott, galardonado este año como el Australiano del Año por luchar por los derechos de su colectivo.

La senadora laborista Kathy Gallagher, quien tiene una hija con autismo, dijo que las declaraciones de Morrison son "realmente ofensivas y contraproducentes" e insistió en que "cada hijo es una bendición", en declaraciones a la cadena de televisión Seven Network.

El senador del Partido Verde Jordon Steele-John remarcó en un tuit que está "harto" de que el gobierno "desestime y desempodere a las personas con discapacidad", mientras que Grace Tame, la Australiana del Año en 2020 por la defensa de las víctimas de abusos sexuales y también autista, escribió en Twitter que "el autismo bendice a aquellos como nosotros que tenemos la habilidad de detectar a los que son falsos a la legua".

"No quise ofender a nadie con lo que dije anoche, pero acepto que haya ofendido a la gente", dijo hoy Morrison, quien busca la reelección en los reñidos comicios del 21 de mayo, en declaraciones en la ciudad de Brisbane retransmitidas por la cadena pública ABC.

Morrison, quien anteriormente fue criticado por sus declaraciones sobre las denuncias de violación sexual o por irse a Hawái durante la crisis de los incendios forestales de 2019-20, afronta una reñida lucha electoral.

Según el sondeo de Newspoll realizado entre el 14 y el 17 de abril, el Partido Laborista tiene un 53 por ciento de las preferencias, mientras que la Coalición gobernante un 47 por ciento, aunque no se descarta un giro electoral como sucedió en 2019 donde Morrison sumó de manera inesperada una abrumadora victoria.