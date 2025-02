Manifestación en Argentina contra discurso de Javier Milei

BUENOS AIRES (AP) — Miles de personas se manifestaban el sábado en Buenos Aires y otras 22 ciudades de Argentina en rechazo al discurso pronunciado por el presidente Javier Milei en el reciente Foro Económico Mundial, en el que criticó al feminismo y los valores del progresismo de izquierda.

Ataviados con banderas multicolores y con la consigna de que "los derechos no se negocian" en pancartas, camisetas y cánticos, los manifestantes se congregaron en la céntrica Plaza de Mayo, escenario habitual de las protestas.

La donominada "Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista" fue convocada por los espacios LGBTIQ+ del país para combatir "la violencia económica, la persecución política y la represión sexual del gobierno de Javier Milei", pocos días después de su discurso en Davos, el 23 de enero.

Milei se refirió en ese foro a los homosexuales como "pedófilos" y sostuvo que "en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil".

"El feminismo, la diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles", arremetió Milei.

"Esta marcha no sé si puede cambiar algo, pero sí poner un freno a los dichos de Javier Milei en Davos que son bastante agresivos... no importa lo que uno haga en su vida privada, lo que importa es que (él) trabaje, es que pueda garantizarse la salud pública, la educación pública y eso lo tiene que garantizar un gobierno, eso es lo que no está haciendo el gobierno, entonces se la agarra con la gente, con su vida privada", expresó a The Associated Press Germán Paladino, un ingeniero industrial.

A la marcha se sumaron organismos de derechos humanos —como Madres de Plaza de Mayo— las centrales obreras de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos facciones de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), así como diversos partidos políticos, entre otras organizaciones.

"Estoy acá para defender nuestros derechos, los conquistados y los que están en este momento en conflicto", afirmó Milagros, artista visual de 33 años quien participaba en la manifestación con su hermana, una prima y amigas artistas "en busca de lo mismo, derechos para todos".

En las últimas décadas, Argentina ha sancionado numerosas normas que consagran la diversidad sexual, el matrimonio igualitario y la reproducción asistida, entre otras normas.

La marcha también había sido convocada en otras ciudades del mundo, como Lisboa, Madrid, Ciudad de México, Santiago de Chile y Montevideo, entre otras.