Mundo

Manifestación en Nigeria deja 9 muertos

Por AP

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
Manifestación en Nigeria deja 9 muertos

ABUYA, Nigeria.- Soldados del Ejército de Nigeria abrieron fuego y mataron a nueve mujeres que protestaban por el manejo de las fuerzas armadas de los enfrentamientos comunales en el estado de Adamawa, en el noreste del país, informaron testigos y Amnistía Internacional a The Associated Press el martes.

Las mujeres se manifestaron el pasado lunes a lo largo de una importante carretera en la localidad de Lamurde, cuando los soldados abrieron fuego luego de que se les bloqueó el paso, según relatos de los testigos y de los familiares de las víctimas a la AP en detalles que fueron reportados por primera vez el martes. 

Diez personas más resultaron heridas en el tiroteo, dijeron los testigos de los hechos.

El Ejército de Nigeria respondió en un comunicado haber matado a alguien y culpó de las muertes a una milicia local que, según dijo, abrió fuego en la zona.

La oficina de Amnistía Internacional en Nigeria afirmó que la agencia confirmó que los soldados mataron a las nueve personas que se manifestaban, citando relatos de los testigos y de los familiares de las víctimas.

"Esto demuestra que el ejército nigeriano no ha cambiado debido a su historial de violaciones a los derechos humanos y desprecio por el estado de derecho", afirmó Isa Sanusi, la directora de Amnistía Internacional en Nigeria.

